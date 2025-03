Atlético-MG defende tabu na final contra o América no Mineirão

Atlético-MG e América iniciam neste sábado (8) a decisão do Campeonato Mineiro de 2025. A primeira partida da final será no Mineirão, às 16h30, e um tabu desafia o Coelho: há 20 anos a equipe não derrota o rival no estádio da Pampulha. A partida de volta será no próximo sábado (15), no mesmo horário, no Independência. Em caso de igualdade em pontos e saldo de gols, após os dois jogos, o título será decidido numa disputa de pênaltis, algo inédito na história da competição.

A última vitória do América sobre o Atlético-MG no Mineirão foi em 13 de março de 2005, pela primeira fase do Campeonato Mineiro daquele ano, que seria conquistado pelo Ipatinga. O placar foi magro: 1 a 0. Na sequência, já são 17 clássicos, com nove vitórias do Atlético-MG e oito empates, 30 gols atleticanos e apenas 14 americanos.

Em 2006, o Galo venceu por 1 a 0, também pela primeira fase. No ano seguinte, quando conquistaria o título mineiro, o Atlético-MG venceu por 2 a 0. Em 2008, as duas equipes não se enfrentaram – o América estava na segunda divisão mineira.

Na edição de 2009, houve empate por 0 a 0. Na campanha do título de 2010, o Atlético-MG empatou por 1 a 1 com o América, pela primeira fase, e por 3 a 3 nas quartas de final – ficou com a vaga após novo empate, por 2 a 2, no Ipatingão, por ter melhor campanha.

O clássico somente voltaria a ser disputado no Mineirão em 2016 – o estádio ficou fechado para reformas para a Copa do Mundo de 2014 e, mesmo após reaberto, os dois clubes passaram a mandar seus jogos preferencialmente na Arena Independência.

Naquele ano, Atlético-MG e América empataram por 1 a 1, no Mineirão, na final conquistada pelo Coelho, que havia vencido o jogo de ida por 2 a 1, no Independência. Pelo Campeonato Brasileiro, o Galo venceu por 3 a 0. No Mineiro de 2017, saiu uma goleada atleticana por 4 a 1. Em 2018, o clássico voltou a ser disputado no Independência.

Nas três temporadas seguintes, o Atlético-MG venceu o confronto pela primeira fase: 3 a 2, em 2019, 2 a 1 em 2020 e 3 a 1 em 2021. Na final desse ano, conquistada pelo Galo, houve empate por 0 a 0. E, pelo Brasileiro, vitória atleticana por 1 a 0.

No confronto pela primeira fase do Mineiro deste ano houve empate por 1 a 1

Em 2022, as duas equipes se enfrentaram pela fase de grupos da Copa Libertadores, e houve empate por 1 a 1. No ano seguinte, o Atlético-MG venceu por 2 a 0 pela primeira fase do Mineiro e empatou por 2 a 2 pelo Brasileiro. O último clássico disputado no Mineirão foi pela primeira fase da edição deste ano: empate por 1 a 1, em 29 de janeiro, pela quarta rodada.