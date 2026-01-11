Atlético-MG estreia novo uniforme da temporada 2026: confira detalhes

Neste domingo, diante do Betim, o Atlético fará a estreia de seu novo uniforme para a temporada 2026. Produzido pela Nike, o equipamento marca o início da parceria entre o clube e a fornecedora de material esportivo, em seu primeiro ano ao lado do Galo.

Neste domingo, diante do Betim, o Atlético fará a estreia de seu novo uniforme para a temporada 2026. Produzido pela Nike, o equipamento marca o início da parceria entre o clube e a fornecedora de material esportivo, em seu primeiro ano ao lado do Galo.

continua após a publicidade

O novo uniforme presta homenagem a um dos períodos mais marcantes da história atleticana: o ano de 1971. Naquela temporada, o Atlético conquistou o Campeonato Brasileiro pela segunda vez, sob o protagonismo de Dadá Maravilha. O ex-atacante, ídolo do clube, participou da ação de lançamento do novo manto.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Dadá Maravilha com a nova camisa do Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

A nova camisa do Atlético

A camisa principal do Atlético para a temporada 2026 mantém as tradicionais listras verticais em preto e branco, marca registrada do clube. A grande novidade fica por conta das delicadas linhas douradas inseridas entre as faixas, acrescentando um toque especial ao design. No interior da gola, o uniforme traz a inscrição "Galo Doido", em referência ao mascote e à identidade histórica do clube.

continua após a publicidade

A campanha de lançamento do novo manto foi batizada de "A doidera vai pras cabeças", em alusão ao histórico gol de cabeça marcado por Dadá Maravilha, que garantiu o título do Campeonato Brasileiro ao Atlético em 1971 e marcou para sempre a memória da torcida atleticana. "Inspirada em 1971.

O uniforme reserva, que corresponde à segunda camisa da temporada, ainda não foi apresentado pela Nike. Já o modelo principal lançado está disponível nas lojas oficiais do Atlético e no site da fornecedora. Os preços partem de R$ 349.

continua após a publicidade

Confira o vídeo de apresentação da nova camisa: