Atlético Mineiro

Atlético-MG está escalado para enfrentar o Betim pela estreia do Campeonato Mineiro

Galo está definido para a estreia na temporada 2026

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 11/01/2026
17:04
Vestiário do Atlético para a a partida contra o Betim (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Vestiário do Atlético para a a partida contra o Betim (Foto: Pedro Souza / Atlético)
O Atlético está escalado para encarar o Betim pela estreia do Campeonato Mineiro. Os times se enfrentam neste domingo (11) às 18h na Arena MRV.
O Atlético está escalado para encarar o Betim pela estreia do Campeonato Mineiro. Os times se enfrentam neste domingo (11) às 18h na Arena MRV.

O alvinegro entra no Campeonato Mineiro de 2026 com o objetivo de manter sua hegemonia no futebol estadual. Atual hexacampeão, o Galo busca conquistar o sétimo título consecutivo e continuar dominante em Minas Gerais.

Para a partida, Sampaoli optou por entrar com uma equipe mesclada, formada por jovens das categorias de base e alguns atletas do time principal. A ideia do treinador é observar de perto os jovens além de preparar os principais para a estreia do Campeonato Brasileiro, no final de janeiro.

Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Sampaoli em treino na cidade do galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Sampaoli em treino na cidade do galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Escalações de Atlético e Betim

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)
Éverson, Natanael, Junior Alonso, Vitão e Kauã Pascini; Alan Franco, Reinier, Iseppe; Cuello, Rony e Cadu

Betim (Técnico: Émerson Ávila)
Jori; Danilo, Jean Carlos, Gabriel Marques e Pedro Henrique; Miticov, Eric Salles, Vitinho; Jardel, Paulo Henrique e Maycon Rangel.

Atlético-MG x Betim
1° rodada - Campeonato Mineiro
📆 Data e horário: domingo, 11 de janeiro às 18h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Globo, Premiere e GeTV
🟨 Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima
🚩 Assistentes: Celso Luiz da Silva e Leonardo Henrique Pereira
📺 VAR: Marco Aurelio Augusto

Campeonato Mineiro

Ao todo, 12 equipes disputam o Estadual nesta temporada: Atlético-MG, América-MG, Cruzeiro, Democrata-GV, URT, Uberlândia, Betim, Pouso Alegre, Tombense, Athletic, Itabirito e North Esporte Clube.

O Campeonato Mineiro ocorre entre os dias 10 de janeiro e 7 de março. A primeira fase está marcada para ser encerrada em 14 de fevereiro. A inscrição de novos jogadores será permitida até o dia 20 de fevereiro, pouco antes do início das semifinais.

