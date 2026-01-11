Atlético-MG está escalado para enfrentar o Betim pela estreia do Campeonato Mineiro
Galo está definido para a estreia na temporada 2026
- Matéria
- Mais Notícias
O Atlético está escalado para encarar o Betim pela estreia do Campeonato Mineiro. Os times se enfrentam neste domingo (11) às 18h na Arena MRV.
Inter e Atlético-MG goleados, lesão em comemoração e chuva de gols marcam o dia da Copinha
Futebol Nacional
Atlético-MG ou Fluminense? Hulk se pronuncia sobre situação atual: ‘Vou falar a verdade’
Futebol Nacional
Jogadores do Atlético-MG são parados em protesto de torcedores: ‘Uma baita sacanagem’
Atlético Mineiro
O alvinegro entra no Campeonato Mineiro de 2026 com o objetivo de manter sua hegemonia no futebol estadual. Atual hexacampeão, o Galo busca conquistar o sétimo título consecutivo e continuar dominante em Minas Gerais.
Para a partida, Sampaoli optou por entrar com uma equipe mesclada, formada por jovens das categorias de base e alguns atletas do time principal. A ideia do treinador é observar de perto os jovens além de preparar os principais para a estreia do Campeonato Brasileiro, no final de janeiro.
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
Escalações de Atlético e Betim
Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)
Éverson, Natanael, Junior Alonso, Vitão e Kauã Pascini; Alan Franco, Reinier, Iseppe; Cuello, Rony e Cadu
Betim (Técnico: Émerson Ávila)
Jori; Danilo, Jean Carlos, Gabriel Marques e Pedro Henrique; Miticov, Eric Salles, Vitinho; Jardel, Paulo Henrique e Maycon Rangel.
Atlético-MG x Betim
1° rodada - Campeonato Mineiro
📆 Data e horário: domingo, 11 de janeiro às 18h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Globo, Premiere e GeTV
🟨 Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima
🚩 Assistentes: Celso Luiz da Silva e Leonardo Henrique Pereira
📺 VAR: Marco Aurelio Augusto
Campeonato Mineiro
Ao todo, 12 equipes disputam o Estadual nesta temporada: Atlético-MG, América-MG, Cruzeiro, Democrata-GV, URT, Uberlândia, Betim, Pouso Alegre, Tombense, Athletic, Itabirito e North Esporte Clube.
O Campeonato Mineiro ocorre entre os dias 10 de janeiro e 7 de março. A primeira fase está marcada para ser encerrada em 14 de fevereiro. A inscrição de novos jogadores será permitida até o dia 20 de fevereiro, pouco antes do início das semifinais.
- Matéria
- Mais Notícias