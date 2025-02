Atlético-MG está perto de anunciar zagueiro experiente

O Atlético-MG está próximo de anunciar a contratação de dois zagueiros. Além do chileno Iván Román, que já chegou a Belo Horizonte para fazer exames médicos, o Galo negocia a contratação de Vítor Hugo, de 33 anos, junto ao Bahia, por empréstimo. O jogador, que não vem sendo aproveitado pelo técnico Rogério Ceni, já trabalhou com Cuca no Palmeiras em 2016.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Revelado pelo Santo André, em 2010, Vitor Hugo Franchescoli de Souza, natural de Curitiba, rodou por Sport, Ituano e Ceará até chegar ao América-MG, em 2013. No Coelho, o zagueiro se destacou, com 73 jogos e seis gols, em duas temporadas, e foi comprado pelo Palmeiras em 2015. No Verdão, participou da conquista da Copa do Brasil em 2015 e do Campeonato Brasileiro em 2016, quando trabalhou com o atual técnico do Atlético-MG.

Zagueiro tem boas passagens pelo futebol internacional

Do Palmeiras, o zagueiro canhoto transferiu-se para a Fiorentina, clube que defendeu em 55 jogos por duas temporadas, até retornar ao Verdão, em 2019. A segunda passagem no Parque Antártica, no entanto, não teve o mesmo sucesso, e Vitor Hugo deixou a equipe com apenas 30 partidas em dois anos. Em 2021, Vítor Hugo foi para o Trabzonspor. Na equipe turca, atuou em 99 jogos, marcou nove gols e conquistou um Campeonato Turco e duas Supertaças da Turquia.

continua após a publicidade

Vítor Hugo foi anunciado pelo Bahia em março de 2023 e tem contrato até dezembro de 2026. Na primeira temporada, atuou em 23 jogos e foi emprestado ao Panathinaikos, da Grécia, no ano seguinte. Pelo clube grego, entrou em campo em 10 partidas e foi campeão da Copa da Grécia. Retornou ao Bahia no meio do ano, mas só foi acionado em dois jogos desde então. Neste início de temporada, uma contusão o fez perder espaço na equipe de Rogério Ceni.