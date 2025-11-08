Atlético-MG está escalado para enfrentar o Sport pelo Brasileirão

O Atlético está escalado para encarar o Sport fora de casa. Os times se enfrentam neste sábado (8) às 16h na Ilha do Retiro em jogo válido pela 33° rodada do Campeonato Brasileiro.

O Leão da Ilha tem apenas 17 pontos conquistados, segue afundado na lanterna da competição, podendo ter seu rebaixamento concretizado nesta rodada. Já o Galo é o 11° com 40 pontos, buscando se afastar de vez de perto da zona do rebaixamento e encostar nos times da primeira parte da tabela.

Sampaoli volta a comandar a equipe na beira do campo. O treinador cumpriu suspensão na vitória de 3 a 0 contra o Bahia e foi substituído por seu auxiliar Diego Alves.

Para a partida, o treinador argentino conta com o retorno do zagueiro Vitor Hugo, que também cumpriu suspensão na última partida. No entanto não tem a disposição Ruan e Bernard, que receberam o terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão automática.

Vitor Hugo, zagueiro do Atlético-MG volta ao time titular após cumprir suspensão contra o Bahia, na última rodada (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Escalações de Sport e Atlético

Sport (Técnico: César Lucena)

Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Candido; Matheusinho, Rivera, Lucas Kal e Lucas Lima; Pablo e Léo Pereira.

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Everson; Natanael, Vitor Hugo, Junior Alonso, Iván Román e Caio; Alan Franco, Fausto Vera e Igor Gomes; Rony e Biel

SPORT X ATLÉTICO-MG

33° rodada - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: sábado, 7 de Novembro às 16h (horário de Brasília)

📍 Local: Ilha do Retiro (Recife, PE)

👁️ Onde assistir: Premiere. Clique aqui para assistir

🟨 Arbitragem: Matheus Candançan (SP)

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

📺 VAR: Diego Pombo Lopez (BA)