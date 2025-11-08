Atlético-MG está escalado para enfrentar o Sport pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam às 16h na Ilha do Retiro
- Matéria
- Mais Notícias
O Atlético está escalado para encarar o Sport fora de casa. Os times se enfrentam neste sábado (8) às 16h na Ilha do Retiro em jogo válido pela 33° rodada do Campeonato Brasileiro.
Final Sul-Americana: Ingressos para Atlético-MG e Lanús estão à venda: veja preços e onde comprar
Atlético Mineiro
Sport x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Onde Assistir
Atlético-MG se aproxima de chance zero de rebaixamento: confira
Atlético Mineiro
O Leão da Ilha tem apenas 17 pontos conquistados, segue afundado na lanterna da competição, podendo ter seu rebaixamento concretizado nesta rodada. Já o Galo é o 11° com 40 pontos, buscando se afastar de vez de perto da zona do rebaixamento e encostar nos times da primeira parte da tabela.
Sampaoli volta a comandar a equipe na beira do campo. O treinador cumpriu suspensão na vitória de 3 a 0 contra o Bahia e foi substituído por seu auxiliar Diego Alves.
Para a partida, o treinador argentino conta com o retorno do zagueiro Vitor Hugo, que também cumpriu suspensão na última partida. No entanto não tem a disposição Ruan e Bernard, que receberam o terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão automática.
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
Escalações de Sport e Atlético
Sport (Técnico: César Lucena)
Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Candido; Matheusinho, Rivera, Lucas Kal e Lucas Lima; Pablo e Léo Pereira.
Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)
Everson; Natanael, Vitor Hugo, Junior Alonso, Iván Román e Caio; Alan Franco, Fausto Vera e Igor Gomes; Rony e Biel
SPORT X ATLÉTICO-MG
33° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: sábado, 7 de Novembro às 16h (horário de Brasília)
📍 Local: Ilha do Retiro (Recife, PE)
👁️ Onde assistir: Premiere. Clique aqui para assistir
🟨 Arbitragem: Matheus Candançan (SP)
🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)
📺 VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
- Matéria
- Mais Notícias