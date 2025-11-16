Atlético-MG está escalado para enfrentar o Bragantino pelo Brasileirão

O Atlético está escalado para encarar o Bragantino fora de casa. Os times se enfrentam neste domingo (16) às 19h no Estádio Cícero de Souza Marques em Bragança Paulista, em jogo adiantado da 37° rodada do Campeonato Brasileiro.

O Atlético está escalado para encarar o Bragantino fora de casa. Os times se enfrentam neste domingo (16) às 19h no Estádio Cícero de Souza Marques em Bragança Paulista, em jogo adiantado da 37° rodada do Campeonato Brasileiro.

O Bragantino mostrou reação nas duas últimas partidas, venceu o Corinthians e o São Paulo. A última contra o tricolor paulista fez 1 a 0 fora de casa. Antes disso o massa bruta vinha de quatro derrotas seguidas mas trocou o treinador, saiu Seabra e entrou Vagner Mancini, que parece colocar o time nos trilhos novamente. A equipe ocupa a 11 ° colocação com 42 pontos.

Já o Galo vem de um empate amargo em 3 a 3 contra o Fortaleza em casa. A equipe mineira vencia até os acréscimos da segunda etapa, quando viu Deyverson marcar seu hat-trick e empatar o jogo. No entanto a sequência da equipe é positiva, o time não perde há cinco jogos no Brasileirão, venceu três e empatou outras duas. O alvinegro tem 44 pontos e ocupa a 9° colocação.

Desfalques do Galo

Após várias partidas em sequência tendo jogadores suspensos por acúmulo de cartões amarelo, o Galo não tem ninguém fora contra o Bragantino por esse motivo. No entanto, Sampaoli tem três desfalques para escalar o Atlético. Junior Alonso (Paraguai), Iván Román (Chile) e Alan Franco (Equador) foram convocados para suas respectivas seleções na data fifa e seguem fora da partida.

Além deles, o Atlético ainda conta com quatro lesionados no departamento médico; Lyanco (tendão de aquiles) e Cuello (Fíbula e ligamentos do tornozelo) passaram por cirurgia e só voltam a atuar em 2026. Júnior Santos (Púbis e tendão adutor da coxa) e Caio Maia (joelho), também machucados, ainda não têm a previsão de volta divulgada.

Escalações de Bragantino e Atlético

Bragantino (Técnico : Vagner Mancini)

Cleiton; Hurtado, Alix Vinicius Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Fabinho e Gustavo Neves; Lucas Brabosa, Sasha e Jhon Jhon

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Everson; Saravia, Ruan e Vitor Hugo; Igor Gomes, Fausto Vera, Guilherme Arana e Bernard; Rony, Dudu e Hulk

BRAGANTINO X ATLÉTICO-MG

37° rodada (adiantado) - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: domingo, 16 de novembro às 19h (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Cícero de Souza Marques (Bragança Paulista, SP)

👁️ Onde assistir: Premiere

🟨 Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique (CE)

🚩 Assistentes:Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Renan Aguiar da Costa (CE)

📺 VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)