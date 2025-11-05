Atlético-MG está escalado para enfrentar o Bahia
Equipes se enfrentam às 20h na Arena MRV
O Atlético está escalado para encarar o Bahia. Os times se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 20h na Arena MRV, em jogo válido pela 32° rodada do Campeonato Brasileiro.
Os times se enfrentam com objetivos opostos no campeonato. O Galo é o 13° com 37 pontos, e ainda briga para se afastar de vez do rebaixamento. Já o esquadrão de aço, ocupa a 5° colocação com 52 pontos, tentando se manter na parte de cima da tabela e conseguir uma vaga para a Libertadores 2026.
Sampaoli não estará a beira do campo devido a suspensão por cartão vermelho recebido na última partida contra o Inter. Em seu lugar comanda o time Diodo Meschine, auxiliar técnico do argentino.
Para a partida, Sampaoli e seu auxiliar fizeram mudanças em relação ao último jogo. Na defesa, para o lugar de Vitor Hugo suspenso entra Saravia. Na ala esquerda Guilherme Arana, e no meio campo Gustavo Scarpa, voltam ao time titular após cumprirem suspensão. Já no ataque, Dudu e Hulk são mantidos, entrando Bernard no lugar de Rony.
Escalação de Atlético e Bahia
Atlético-MG (Técnico: Diogo Meschine - Sampaoli suspenso)
Everson; Saravia , Ruan e Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Alan Franco, Guilherme Arana, Alexsander e Bernard; Dudu e Hulk
Bahia (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Jean Lucas, Acevedo, Michel Araújo e Cauly; Tiago e Ademir.
Atlético-MG x Bahia
32° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: quarta-feira (5), às 20h(de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Premiere
🟨 Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Douglas Pagung (ES)
📺 VAR: Rafael Tracci (PR)
