⁠Atlético-MG enfrenta o Fluminense em busca de consistência fora de casa para engatar boa fase

O Atlético busca melhorar o desempenho fora de casa para engatar uma sequência positiva no Campeonato Brasileiro, algo que ainda não conseguiu nesta temporada. Neste sábado (18), o time enfrenta o Fluminense, às 18h30, no Maracanã, pela 7ª rodada da competição.

O Atlético busca melhorar o desempenho fora de casa para engatar uma sequência positiva no Campeonato Brasileiro, algo que ainda não conseguiu nesta temporada. Neste sábado (18), o time enfrenta o Fluminense, às 18h30, no Maracanã, pela 7ª rodada da competição.

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Até agora, o Galo conquistou apenas duas vitórias e ainda não somou pontos fora de Belo Horizonte. Nos três jogos como visitante (Bragantino, Grêmio e Vitória) a equipe saiu derrotada em todas as partidas. Melhorar o desempenho fora de casa é um desafio que se arrasta desde a temporada passada e que comprometeu a campanha da equipe. Em 2025, o desempenho do Atlético como visitante chamou atenção negativamente: em 19 jogos, foram apenas três vitórias, quatro empates e 12 derrotas.

Neste ano, os resultados fora de casa também preocupam. Além de não somar pontos, o time ainda não conseguiu apresentar o mesmo desempenho que exibe em casa. Após a vitória sobre o São Paulo, Eduardo Domínguez comentou que a equipe precisa mostrar mais personalidade em partidas fora de casa e ressaltou que o trabalho para melhorar esse aspecto está sendo intenso:

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— Vamos jogar de visitante e os números recentes realmente chamam atenção. Temos que trabalhar muito duro para reverter essa situação. Temos que ter valentia, força e agressividade também para jogar em outros estádios — disse Domínguez.

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Alan Minda em treino na Cidade do Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Situação de Atlético e Fluminense no Brasileirão

O Atlético venceu sua última partida no Campeonato Brasileiro, superando o São Paulo por 1 a 0, na Arena MRV. Com o resultado, a equipe chegou a oito pontos e ocupa a 11ª colocação na tabela.

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O Fluminense, por sua vez, foi derrotado de virada pelo Vasco, por 3 a 2, no Maracanã. O Tricolor carioca soma 13 pontos e está na 5ª posição.

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