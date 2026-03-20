Atlético-MG tem sete jogadores convocados: Serão desfalques na equipe?

O Atlético teve sete jogadores convocados para defender suas seleções na próxima Data FIFA. Ao todo, atletas de cinco países diferentes participarão de amistosos internacionais no fim de março.

O Atlético teve sete jogadores convocados para defender suas seleções na próxima Data FIFA. Ao todo, atletas de cinco países diferentes participarão de amistosos internacionais no fim de março.

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Apesar das convocações, o clube não será prejudicado com desfalques em partidas oficiais. Isso porque o calendário do futebol brasileiro será paralisado durante o período da Data FIFA. Antes da pausa, o Atlético enfrenta o Fluminense neste sábado (21). Em seguida, a equipe só volta a campo em abril, contra a Chapecoense, já com todos os jogadores convocados de volta após seus compromissos internacionais.

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Convocados do Atlético

Equador: Alan Franco, Alan Minda e Preciado

Franco e Preciado são peças importantes da seleção equatoriana. Ambos são considerados titulares e já somam mais de 50 partidas com a camisa nacional. Já Alan Minda tem sido presença constante nas convocações do técnico Sebastián Beccacece, atuando como opção no setor ofensivo. O jogador já acumula 18 jogos pela seleção do Equador. A seleção enfrenta Marrocos e Holanda nos dias 27 e 31 de março, em Madrid-ESP e em Eindhoven-HOL, respectivamente.

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Paraguai: Junior Alonso

Alonso é uma das principais lideranças da seleção paraguaia e nome incontestável na equipe. O zagueiro já soma cerca de 68 partidas com a camisa do Paraguai. A seleção enfrenta Grécia e Marrocos nos dias 27 e 31 de março, em Atenas-GRE e Lens-FRA, respectivamente.

Chile: Iván Román

Mesmo com apenas 19 anos, Iván Román já se tornou presença constante nas convocações da seleção chilena. O jovem marcou seu primeiro gol pelo Galo na vitória sobre o São Paulo e volta a defender o Chile em mais uma Data FIFA. A seleção enfrenta Cabo Verde e Nova Zelândia nos dias 27 e 30 de março, ambos os jogos em Auckland-NZL.

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Guiné: Cissé

O jovem volante vem se destacando no Galo mesmo com pouco tempo de profisional e chamou atenção também da seleção nacional que o convocou pela primeira vez. O jovem renovou contrato com o Galo com vincuo até 2030. A seleção de Guiné enfrenta Togo e Benin nos dias 26 e 30 de março, em Alexandria, no Egito.

Brasil Sub-20: Vitão

O jovem zagueiro do Atlético, já integrado ao elenco profissional, recebeu sua primeira oportunidade na seleção sub-20 após se destacar na categoria sub-17, onde era uma das peças importantes da equipe. A seleção enfrentará o Paraguai nos dias 28 e 31 de março, em São Paulo.

Seleção do Equador com Alan Franco e Preciado (reprodução Instagram Alan Franco)







