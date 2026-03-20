menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsAtlético Mineiro

Atlético-MG tem sete jogadores convocados: Serão desfalques na equipe?

Jogadores do Galo representarão cinco países diferentes na próxima Data-Fifa

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 20/03/2026
13:21
Convoacdos Atlético (reprodução Atlético)
imagem cameraConvocados do Atlético (reprodução Atlético)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
O Atlético teve sete jogadores convocados para defender suas seleções na próxima Data FIFA. Ao todo, atletas de cinco países diferentes participarão de amistosos internacionais no fim de março.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético teve sete jogadores convocados para defender suas seleções na próxima Data FIFA. Ao todo, atletas de cinco países diferentes participarão de amistosos internacionais no fim de março.

continua após a publicidade

Apesar das convocações, o clube não será prejudicado com desfalques em partidas oficiais. Isso porque o calendário do futebol brasileiro será paralisado durante o período da Data FIFA. Antes da pausa, o Atlético enfrenta o Fluminense neste sábado (21). Em seguida, a equipe só volta a campo em abril, contra a Chapecoense, já com todos os jogadores convocados de volta após seus compromissos internacionais.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Convocados do Atlético

Equador: Alan Franco, Alan Minda e Preciado
Franco e Preciado são peças importantes da seleção equatoriana. Ambos são considerados titulares e já somam mais de 50 partidas com a camisa nacional. Já Alan Minda tem sido presença constante nas convocações do técnico Sebastián Beccacece, atuando como opção no setor ofensivo. O jogador já acumula 18 jogos pela seleção do Equador. A seleção enfrenta Marrocos e Holanda nos dias 27 e 31 de março, em Madrid-ESP e em Eindhoven-HOL, respectivamente.

continua após a publicidade

Paraguai: Junior Alonso
Alonso é uma das principais lideranças da seleção paraguaia e nome incontestável na equipe. O zagueiro já soma cerca de 68 partidas com a camisa do Paraguai. A seleção enfrenta Grécia e Marrocos nos dias 27 e 31 de março, em Atenas-GRE e Lens-FRA, respectivamente.

Chile: Iván Román
Mesmo com apenas 19 anos, Iván Román já se tornou presença constante nas convocações da seleção chilena. O jovem marcou seu primeiro gol pelo Galo na vitória sobre o São Paulo e volta a defender o Chile em mais uma Data FIFA. A seleção enfrenta Cabo Verde e Nova Zelândia nos dias 27 e 30 de março, ambos os jogos em Auckland-NZL.

continua após a publicidade

Guiné: Cissé
O jovem volante vem se destacando no Galo mesmo com pouco tempo de profisional e chamou atenção também da seleção nacional que o convocou pela primeira vez. O jovem renovou contrato com o Galo com vincuo até 2030. A seleção de Guiné enfrenta Togo e Benin nos dias 26 e 30 de março, em Alexandria, no Egito.

Brasil Sub-20: Vitão
O jovem zagueiro do Atlético, já integrado ao elenco profissional, recebeu sua primeira oportunidade na seleção sub-20 após se destacar na categoria sub-17, onde era uma das peças importantes da equipe. A seleção enfrentará o Paraguai nos dias 28 e 31 de março, em São Paulo.

Seleção do Equador com Alan Franco e Preciado (reprodução Instagram Alan Franco)
Seleção do Equador com Alan Franco e Preciado (reprodução Instagram Alan Franco)



circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias