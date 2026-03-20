Domínguez tem retornos importantes: Confira as opções para escalar o Atlético-MG contra o Fluminense

O técnico Eduardo Domínguez terá retornos importantes no Atlético para a partida contra o Fluminense. As equipes se enfrentam neste sábado (18), às 18h30, no Maracanã, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Eduardo Domínguez terá retornos importantes no Atlético para a partida contra o Fluminense. As equipes se enfrentam neste sábado (18), às 18h30, no Maracanã, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Na defesa, o treinador contará com o retorno de Ruan, que cumpriu suspensão diante do São Paulo e volta a ficar à disposição. Por outro lado, Vitor Hugo segue como dúvida, ainda em recuperação de uma lesão muscular na panturrilha, que o tirou dos dois últimos jogos. Ainda na defesa, Lyanco atuou por alguns minutos na última partida, após cinco meses afastado por conta de uma lesão no tendão de Aquiles e deve, gradualmente, retomar a titularidade.

No meio-campo, Domínguez pode ter novamente o jovem volante Cissé como opção. O jogador se recuperava de um corte no pé, sofrido na final do Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro, e desfalcou a equipe nas últimas duas partidas. O jogador participou dos últimos treinamentos, e há expectativa de que ele volte a ser relacionado.

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No ataque, o treinador não tem desfalques. A principal dúvida está na formação ofensiva: manter a dupla com Hulk e Cassierra ou optar por um time mais móvel, com a saída de Cassierra para a entrada de um jogador com maior capacidade de movimentação.

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Opções do Atlético contra o Fluminense

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim, Pedro Cobra

Zagueiros: Ivan Román, Junior Alonso, Ruan e Lyanco

Laterais: Ángelo Preciado, Natanael, Renan Lodi, Kauã Pascini

Meias: Alan Franco, Alexsander,Tomás Pérez, Cissé, Patrick, Bernard, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Victor Hugo e Reinier

Atacantes: Dudu, Hulk, Cuello, Alan Minda e Mateo Cassierra

Lesionados: Maycon, Vitor Hugo (dúvida)

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Cissé pode voltar a a ser opção no Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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