Sampaoli analisa 'ano difícil' e projeta próxima temporada no Atlético-MG
Treinador fez um balanço e falou sobre o futuro
Neste domingo (7), o Atlético goleou o Vasco por 5 a 0 na Arena MRV no último jogo da temporada 2026. Após a partida, o técnico Sampaoli analisou o ano do Galo e projetou a próxima temporada da equipe mineira.
Avaliação do Atlético em 2025
O treinador avaliou a temporada como "ano difícil" e que alguns objetivos não foram alcançados, no entanto comentou que também tiveram bons momentos desde sua chegada como a goleada neste domingo.
"Foi um ano difícil, mas as pessoas sabiam disso, tentamos que o time tivesse regularidade. Bom, o objetivo era, em algum momento, salvar o rebaixamento, em algum momento vencer a Sul-americana. Eu acho que o balanço, em geral, para mim, fechar o ano assim é muito bom para preparar melhor o ano que vem, porque eu acho que não dá tempo para treinar, tivemos muito pouco tempo para treinar, então espero que o ano que vem o time esteja o mais alto nível possível."
Projeção da temporada 2026
Questionado sobre o planejamento da próxima temporada, Sampaoli falou sobre ter três times para disputar competições, as fase inicial e os torneios ao logo do ano.
"Queremos ter a possibilidade de ter dois times, um que se prepare para o brasileiro, outro que jogue no mineiro em um primeiro momento, e ter um time terceiro de jogadores jovens que podem dar ao clube a possibilidade no futuro. Então, temos como organização de preparação para três times, nos quais os três terão uma preparação diferente em relação ao ano que vem."
Além disso falou sobre as contratações e a reformulação do elenco.
"O importante é que cheguem jogadores que nos dêem a possibilidade de ter um salto qualitativo que time merece. Em qualquer posição, terão que ser jogadores em que a gente possa confiar que vai trocar o rendimento tímido deste ano. Tem que ser jogadores diferenciados que marquem uma diferença em relação a esta camiseta.
