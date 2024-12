Atlético-MG: empate evita rebaixamento para a Série B

Oito dias depois de decidir e perder a final da Copa Libertadores para o Botafogo, em Buenos Aires, o Atlético-MG entra em campo neste domingo (8) para enfrentar o Athletico-PR, na Arena MRV, com portões fechados, às 16h, num confronto direto na briga para escapar do rebaixamento para a Série B do Brasileiro.

Com o empate, o Atlético-MG evita a queda. Se perder, terá de contar com um destes resultados: derrota do Fluminense para o Palmeiras, no Allianz Parque, ou empate do Bragantino diante do Criciúma em Bragança Paulista. O Furacão também pode se livrar do rebaixamento com empate, desde que o tricolor carioca perca para o Palmeiras ou o Bragantino não vença sua partida.

<strong>Gustavo Scarpa espera ajudar Atlético-MG a escapar de rebaixamento neste domingo. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)</strong>

Outro objetivo do Atlético-MG é se classificar para a Copa Sul-Americana. Para isso, basta derrotar o Athletico-PR. Com empate, torce para o Palmeiras vencer o Fluminense. Se perder, pode até se livrar do rebaixamento, mas não terá chance de disputar a Sul-Americana de 2025.

Com a saída de Gabriel Milito, após a derrota por 2 a 0 para o Vasco, quarta-feira (4), o Atlético-MG será dirigido pelo auxiliar técnico permanente Lucas Gonçalves. Será a terceira vez que ele assume num período de troca de treinadores. Nas anteriores, obteve quatro vitórias e uma derrota.

Atlético-MG terá o desafio de interromper jejum de 12 jogos sem vitória

Seu principal desafio será interromper a longa sequência de 12 partidas sem vitória do Atlético-MG, em três diferentes competições: Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. A última vez que o Galo saiu de campo com os três pontos foi contra o River Plate, no primeiro jogo da semifinal da Libertadores: 3 a 0, na Arena MRV, em 22 de outubro.

Rebaixamento do Atlético-MG pode vir no saldo de gols

Lucas Gonçalves, que não contará com Bernard, Paulinho e Zaracho, machucados, deve manter a base que vinha atuando com Milito. A novidade pode ser na lateral direita, com Mariano ou Saravia, e no ataque, com Alisson ou Vargas.

A provável escalação do Atlético é: Everson, Mariano (Saravia), Battaglia, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Fausto Vera, Alan Franco e Gustavo Scarpa; Vargas (Alisson), Hulk e Deyverson.

Athletico-PR também tem desfalques por contusão

O Athletico-PR também chega à última rodada do Brasileiro muito pressionado. A equipe não conseguiu evitar a queda de rendimento no segundo turno e, na quinta-feira (5), perdeu na Ligga Arena por 2 a 1 para o Bragantino, quando poderia ter se livrado matematicamente do rebaixamento.

O técnico Lucho González não terá o lateral Madson e os atacantes Julimar e Mastriani, contundidos. O meia Praxedes pode voltar, depois de não enfrentar o Bragantino por questões contratuais.

A provável escalação do Furacão é: Mycael, Léo Godoy, Belezi, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Felipinho e Christian (Zapelli); Nikão, Cuello e Pablo.