Battaglia se despede do Atlético-MG e nega desentendimento

O volante argentino Rodrigo Battaglia se despediu nesta segunda-feira (20) do Atlético-MG e negou que tenha tido desentendimento com o clube. Segundo o jogador, a transferência para o Boca Juniors se deu por um desejo de voltar ao país de origem e ficar mais próximo da família.

— Não tive nenhum problema com o elenco. Não tive nenhum problema com a diretoria. Hoje vou abraçar outro projeto. Voltar ao meu país, logo (sic) de muito tempo fora. Voltar perto da minha família e meus amigos — escreveu Battaglia, em postagem numa rede social.

Nas últimas semanas, surgiram notícias de que o argentino havia se desentendido com outros jogadores do Atlético-MG. No sábado (18), o lateral Guilherme Arana foi perguntado sobre isso logo após o jogo com o Cruzeiro e limitou-se a dizer que se tratavam de "discussões normais" de vestiário.

Battaglia, de 33 anos, começou a jogar profissionalmente em 2010, no Huracán. Ele chegou a jogar no futebol português entre 2014 e 2015, quando retornou à Argentina. Em 2017, se transferiu mais uma vez para o futebol europeu, atuando em equipes de Portugal e Espanha até 2023, quando se transferiu para o Atlético-MG.

Na postagem de despedida, Rodrigo Battaglia agradeceu ao clube mineiro e à torcida.

— Vivemos momentos únicos que nunca vou esquecer. Obrigado a cada funcionário do clube que me acompanhou no dia a dia. Dentro da Cidade do Galo só tem gente boa. Obrigado a cada companheiro que lutou e vibrou comigo dentro de campo. Obrigado por cada momento vivido. Foi uma honra pra mim levar a cinta de capitão — declarou Battaglia.

Rodrigo Battaglia se despediu do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Atlético-MG perde Battaglia, mas Cuca ganha dois reforços

Nos Estados Unidos para a pré-temporada, o técnico Cuca espera receber dois reforços nesta semana. Apenas detalhes burocráticos travam o anúncio dos jogadores: os atacantes Júnior Santos, ex-Botafogo, e Cuello, ex-Athletico-PR.