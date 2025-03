Cuello revela que Atlético-MG quer ser campeão invicto

O atacante argentino Cuello revela que o Atlético-MG quer mais que o título de campeão mineiro de 2025 e, consequentemente, o hexacampeonato. O jogador, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (14), na Cidade do Galo, afirmou que o objetivo da equipe, na partida deste sábado (15), contra o América, às 16h30, no Mineirão, é manter a invencibilidade na competição:

- Vamos sair com total força para buscar um grande resultado e terminar esse torneio invicto, que é nosso objetivo, e ganhando, porque ganhando o último jogo com a força da torcida tem um gosto muito melhor do que ter ganho o primeiro jogo por 4 a 0 e perder o segundo por 1 a 0. Vamos jogar para vencer mesmo – afirmou Cuello.

O atacante, no entanto, não concorda que o título já esteja garantido – o Atlético-MG pode perder a partida por três gols de diferença que ainda assim será campeão. O América precisa devolver a goleada para levar a disputa para os pênaltis ou ganhar por cinco gols de vantagem.

- Sabemos que temos mais um jogo ainda, mais 90 minutos que a gente tem que tratar com muita responsabilidade. A gente vai entrar como se o jogo estivesse 0 a 0. A gente sabe que não pode dormir, não pode deixar o América crescer, então vamos fazer uma grande partida. Para isso que trabalhamos desde o início. A gente vai conquistar esse título, se Deus quiser, com muito esforço e dedicação – disse Cuello.

Cuello promete mais para o restante da temporada do Atlético-MG

Contratado ao Athletico-PR, no início desta temporada, Cuello mostrou rápida adaptação à equipe do Atlético-MG e tem agradado muito o torcedor atleticano:

- Eu já conhecia o que era o Galo, a grandeza que tem o time. Então fico feliz por esse início. Não me acomodo ainda porque sei que posso dar mais dentro de campo no dia a dia, e vou continuar trabalhando para fazer que esse ano seja muito bom em termos individuais e coletivos – avaliou o atacante, autor de dois gols e quatro assistências em nove partidas – curiosamente não atuou por 90 minutos em nenhuma delas: estreou contra o Villa Nova, em 1º de fevereiro, entrando no lugar de Júnior Santos, e foi substituído nos oito jogos seguintes, pelo Mineiro e pela Copa do Brasil.