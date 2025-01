Atlético-MG e Cuca defendem invencibilidade diante do América

O técnico Cuca, em sua quarta passagem pelo Atlético-MG, faz, nesta quarta-feira (29), a primeira partida oficial e diante da torcida atleticana, no clássico contra o América, às 22h, no Mineirão, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro – o mando é do Galo, mas a Arena MRV está em reforma para colocação de gramado sintético. O treinador comandou o time nos dois jogos pela FC Series, em Orlando (EUA): 0 a 0 com Cruzeiro e Orlando City.

Tanto Cuca quanto a equipe defendem longa invencibilidade diante do Coelho nesta quarta-feira (29). Desde a primeira passagem pelo Atlético-MG, ainda em 2011, o técnico atleticano nunca perdeu um clássico para o América. Em 11 confrontos, foram seis vitórias do Galo e cinco empates diante do Coelho, com 17 gols marcados e seis sofridos.

Atlético-MG não perde para o América no Mineirão há quase 20 anos (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

O Atlético-MG também não perde para o América no Mineirão há quase 20 anos – a última vitória americana no clássico no estádio foi em 13 de março de 2005, pelo Campeonato Mineiro, que seria conquistado pelo Ipatinga. Desde então, em 16 partidas disputadas no Mineirão, o Galo venceu nove e empatou sete. O último clássico no estádio foi disputado em 2 de julho de 2023, pelo Brasileiro, e terminou empatado por 2 a 2.

Mas, mesmo sem derrotar o rival, o América foi campeão mineiro no Mineirão diante do Atlético-MG. Em 2016, as duas equipes empataram por 1 a 1, e o Coelho ficou com o título porque havia vencido o primeiro jogo no Independência por 2 a 1.

No ano passado, Atlético-MG perdeu longa invencibilidade diante do Coelho

Outro ponto que serve de alerta para o Atlético-MG é que, no ano passado, o América já quebrou um longo tabu no clássico. A equipe não derrotava o Galo pelo Campeonato Mineiro desde esse primeiro confronto pela decisão de 2016.

Pela semifinal de 2024, o Coelho venceu o Galo por 2 a 1, no Independência, na partida de volta, em 17 de março. No entanto, o Atlético-MG havia vencido por 2 a 0, na Arena MRV, no dia 9, e se classificou para a final, quando conquistaria o pentacampeonato mineiro.