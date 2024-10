Ônibus do Atlético-MG no Brasil (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/10/2024 - 13:58 • Belo Horizonte (MG)

Nesta terça-feira (29), o Atlético-MG enfrenta o River Plate, às 21h30 (de Brasília), no Monumental de Núñez, pelo duelo de volta da semifinal da Libertadores. Na madruagada que antecece a partida, o hotel da delegação do Galo foi alvo de foguetórios, em Buenos Aires, na Argentina.

A bateria de fogos ocorreu durante a madrugada desta terça por torcedores argentinos. A prática é conhecida por torcidas rivais, na tentativa de atrapalhar os atletas adversários. Antes da ação, o Atlético-MG isolou o hotel - localizado próximo do Obelisco - e colocou grades no local.

Centenas de argentinos se reuniram, na noite de segunda-feira (28), no entorno do estádio Monumental de Nuñez, na Argentina, palco da decisão, para incentivar o time e apoiar a virada em casa. Para o jogo, a expectativa é de cerca de 80 mil torcedores argentinos no Monumental. O torcedor alvinegro também marca presença em Buenos Aires, e cerca de quatro mil atleticanos são aguardados para a partida.

Com atuação de sonho em busca da glória eterna, o Atlético-MG atropelou o River Plate na partida de ida, com um show de Deyverson. No confronto, nesta terça-feira (22), na Arena MRV, o Galo venceu por 3 a 0, em noite mágica do camisa 9, autor de dois gols e de uma assistência para o terceiro, de Paulinho. Logo, o River precisa de uma vitória por quatro ou mais gols de vantagem para se classificar. Caso o time argentino vença pela diferença de três gols, a vaga vai ser definida nos pênaltis.

