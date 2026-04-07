Atlético-MG divulga lista de inscritos na Sul-Americana: confira

O Atlético divulgou a lista de inscritos para a Copa Sul-Americana de 2026. Ao todo, o clube registrou 50 jogadores, número máximo permitido pelo regulamento da competição, reunindo atletas do elenco principal e diversos nomes das categorias de base.

O Atlético divulgou a lista de inscritos para a Copa Sul-Americana de 2026. Ao todo, o clube registrou 50 jogadores, número máximo permitido pelo regulamento da competição, reunindo atletas do elenco principal e diversos nomes das categorias de base.

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Apesar da lista ampla, apenas 25 jogadores podem ser relacionados por partida. O regulamento da Conmebol ainda prevê a abertura de novas janelas de inscrição/substituição ao longo do torneio, permitindo ajustes no elenco, embora com algumas limitações.

Um dos destaques da lista é a forte presença da base: ao todo, 24 jogadores inscritos são oriundos das categorias do clube. Com a prioridade da temporada no Campeonato Brasileiro, alguns jovens podem receber oportunidades na fase de grupos. Além disso, atletas que estão no departamento médico, como Índio e Patrick, também foram incluídos e podem se tornar opções caso se recuperem durante a competição.

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O Galo está no Grupo B, ao lado de Puerto Cabello (Venezuela), Cienciano (Peru) e Juventud (Uruguai). A estreia será nesta quarta-feira (8), às 23h, no Estádio Misael Delgado, em Valência, na Venezuela.

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Lista de inscritos do Atlético na Sul-Americana

GOLEIROS

1 Delfim

22 Everson

31 Robert

43 Kaio

46 Pedro Cobra

LATERAIS

2 Natanael

23 Preciado

16 Lodi

32 Luis Gustavo

36 Pascini

37 Alexis Vargas

42 Wanderson

50 Lucas Souza

ZAGUEIROS

3 Ivan

4 Ruan

6 Alonso

13 Lyanco

14 Vitor Hugo

34 Samuel

40 Vitão

44 Pedro Fachineti

MEIO-CAMPISTAS

5 Alexsander

8 Maycon

10 Scarpa

11 Bernard

17 Igor Gomes

19 Reinier

20 Patrick

21 Franco

25 Perez

30 Victor Hugo

35 Igor Toledo

38 Índio

39 Cissé

45 Mateus Romero

48 Iseppe

58 Eric

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ATACANTES

7 Hulk

9 Cassierra

26 Mosquito

27 Minda

28 Cuello

29 Cauã Soares

33 Ronaldo

41 Murillo

47 Riquelme

49 João Teixeira

57 Louback

59 Veneno

92 Dudu