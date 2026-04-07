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Atlético-MG divulga lista de inscritos na Sul-Americana: confira

Galo inscreveu 50 jogadores para a competição continental

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 07/04/2026
11:26
Camisa do Atlético na Copa Sul-Americana (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético divulgou a lista de inscritos para a Copa Sul-Americana de 2026. Ao todo, o clube registrou 50 jogadores, número máximo permitido pelo regulamento da competição, reunindo atletas do elenco principal e diversos nomes das categorias de base.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético divulgou a lista de inscritos para a Copa Sul-Americana de 2026. Ao todo, o clube registrou 50 jogadores, número máximo permitido pelo regulamento da competição, reunindo atletas do elenco principal e diversos nomes das categorias de base.

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Apesar da lista ampla, apenas 25 jogadores podem ser relacionados por partida. O regulamento da Conmebol ainda prevê a abertura de novas janelas de inscrição/substituição ao longo do torneio, permitindo ajustes no elenco, embora com algumas limitações.

Um dos destaques da lista é a forte presença da base: ao todo, 24 jogadores inscritos são oriundos das categorias do clube. Com a prioridade da temporada no Campeonato Brasileiro, alguns jovens podem receber oportunidades na fase de grupos. Além disso, atletas que estão no departamento médico, como Índio e Patrick, também foram incluídos e podem se tornar opções caso se recuperem durante a competição.

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O Galo está no Grupo B, ao lado de Puerto Cabello (Venezuela), Cienciano (Peru) e Juventud (Uruguai). A estreia será nesta quarta-feira (8), às 23h, no Estádio Misael Delgado, em Valência, na Venezuela.

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Lista de inscritos do Atlético na Sul-Americana

GOLEIROS
1 Delfim
22 Everson
31 Robert
43 Kaio
46 Pedro Cobra

LATERAIS
2 Natanael
23 Preciado
16 Lodi
32 Luis Gustavo
36 Pascini
37 Alexis Vargas
42 Wanderson
50 Lucas Souza

ZAGUEIROS
3 Ivan
4 Ruan
6 Alonso
13 Lyanco
14 Vitor Hugo
34 Samuel
40 Vitão
44 Pedro Fachineti

MEIO-CAMPISTAS
5 Alexsander
8 Maycon
10 Scarpa
11 Bernard
17 Igor Gomes
19 Reinier
20 Patrick
21 Franco
25 Perez
30 Victor Hugo
35 Igor Toledo
38 Índio
39 Cissé
45 Mateus Romero
48 Iseppe
58 Eric

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ATACANTES
7 Hulk
9 Cassierra
26 Mosquito
27 Minda
28 Cuello
29 Cauã Soares
33 Ronaldo
41 Murillo
47 Riquelme
49 João Teixeira
57 Louback
59 Veneno
92 Dudu

Atlético-MG encara o Independiente del Valle na semifinal da Sul-Americana (Foto: Pedro Souza/Atlético)
Atlético-MG Sul-Americana (Foto: Pedro Souza/Atlético)

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