Atlético-MG divulga lista de inscritos na Sul-Americana: confira
Galo inscreveu 50 jogadores para a competição continental
- Matéria
- Mais Notícias
O Atlético divulgou a lista de inscritos para a Copa Sul-Americana de 2026. Ao todo, o clube registrou 50 jogadores, número máximo permitido pelo regulamento da competição, reunindo atletas do elenco principal e diversos nomes das categorias de base.
Puerto Cabello, adversário do Atlético, já aprontou contra brasileiro e tem apenas 15 anos de fundação
Atlético Mineiro
Quem pode ganhar espaço no Atlético na estreia da Sul-Americana? Confira as opções de Domínguez
Atlético Mineiro
Atlético-MG terá logística especial para viagem à Venezuela e retorno para enfrentar o Santos
Atlético Mineiro
Apesar da lista ampla, apenas 25 jogadores podem ser relacionados por partida. O regulamento da Conmebol ainda prevê a abertura de novas janelas de inscrição/substituição ao longo do torneio, permitindo ajustes no elenco, embora com algumas limitações.
Um dos destaques da lista é a forte presença da base: ao todo, 24 jogadores inscritos são oriundos das categorias do clube. Com a prioridade da temporada no Campeonato Brasileiro, alguns jovens podem receber oportunidades na fase de grupos. Além disso, atletas que estão no departamento médico, como Índio e Patrick, também foram incluídos e podem se tornar opções caso se recuperem durante a competição.
O Galo está no Grupo B, ao lado de Puerto Cabello (Venezuela), Cienciano (Peru) e Juventud (Uruguai). A estreia será nesta quarta-feira (8), às 23h, no Estádio Misael Delgado, em Valência, na Venezuela.
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
Lista de inscritos do Atlético na Sul-Americana
GOLEIROS
1 Delfim
22 Everson
31 Robert
43 Kaio
46 Pedro Cobra
LATERAIS
2 Natanael
23 Preciado
16 Lodi
32 Luis Gustavo
36 Pascini
37 Alexis Vargas
42 Wanderson
50 Lucas Souza
ZAGUEIROS
3 Ivan
4 Ruan
6 Alonso
13 Lyanco
14 Vitor Hugo
34 Samuel
40 Vitão
44 Pedro Fachineti
MEIO-CAMPISTAS
5 Alexsander
8 Maycon
10 Scarpa
11 Bernard
17 Igor Gomes
19 Reinier
20 Patrick
21 Franco
25 Perez
30 Victor Hugo
35 Igor Toledo
38 Índio
39 Cissé
45 Mateus Romero
48 Iseppe
58 Eric
ATACANTES
7 Hulk
9 Cassierra
26 Mosquito
27 Minda
28 Cuello
29 Cauã Soares
33 Ronaldo
41 Murillo
47 Riquelme
49 João Teixeira
57 Louback
59 Veneno
92 Dudu
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias