Atlético-MG atinge marca inédita entre clubes no Campeonato Brasileiro

O Atlético atingiu uma marca inédita entre clubes no Campeonato Brasileiro no século. Com os gols marcados na vitória por 3 a 1 sobre o Mirassol, o Galo ultrapassou a marca de 1.000 gols como mandante em competições nacionais.

O Atlético atingiu uma marca inédita entre clubes no Campeonato Brasileiro no século. Com os gols marcados na vitória por 3 a 1 sobre o Mirassol, o Galo ultrapassou a marca de 1.000 gols como mandante em competições nacionais.

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Agora, o clube soma 1.002 gols atuando em casa neste século, feito que nenhum outro time do país alcançou no mesmo período. São 550 jogos nesse cenário.

O desempenho também chama atenção na Arena MRV. Desde a inauguração em 2023, o Atlético já marcou 137 gols em 82 partidas no estádio, mantendo uma média expressiva de 1,67 gol por jogo.

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Após alcançar a marca histórica, o clube celebrou o feito nas redes sociais e enviou uma mensagem à torcida alvinegra, destacando a força da massa nos jogos em casa:

"O único com mais de 1000! 1.002 gols! Ao balançar três vezes a rede na vitória sobre o Mirassol, o Galo se tornou o primeiro clube brasileiro a superar a marca de mil gols como mandante em competições nacionais neste século. Com a Massa ao lado, a pressão nunca para e o caldeirão ferve. Vamos juntos por mais" celebrou o clube nas redes sociais

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Confira a lista dos clubes com mais gols como mandante no século:

Atlético - 1002 gols em 550 jogos Santos - 986 gols em 537 jogos Palmeiras - 966 gols em 530 jogos São Paulo - 945 gols em 534 jogos Flamengo - 930 gols em 552 jogos Cruzeiro - 920 gols em 538 jogos

Atlético comemora gol contra o Botafogo na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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