menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsAtlético Mineiro

Atlético-MG atinge marca inédita entre clubes no Campeonato Brasileiro

Galo se tornou o primeiro time a alcançar o feito histórico

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 19/05/2026
05:00
Favorite o Lance! no Google
Jogadores entrada em campo Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)
imagem cameraJogadores entrada em campo Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
O Atlético atingiu uma marca inédita entre clubes no Campeonato Brasileiro no século. Com os gols marcados na vitória por 3 a 1 sobre o Mirassol, o Galo ultrapassou a marca de 1.000 gols como mandante em competições nacionais.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético atingiu uma marca inédita entre clubes no Campeonato Brasileiro no século. Com os gols marcados na vitória por 3 a 1 sobre o Mirassol, o Galo ultrapassou a marca de 1.000 gols como mandante em competições nacionais.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Agora, o clube soma 1.002 gols atuando em casa neste século, feito que nenhum outro time do país alcançou no mesmo período. São 550 jogos nesse cenário.

O desempenho também chama atenção na Arena MRV. Desde a inauguração em 2023, o Atlético já marcou 137 gols em 82 partidas no estádio, mantendo uma média expressiva de 1,67 gol por jogo.

continua após a publicidade

Após alcançar a marca histórica, o clube celebrou o feito nas redes sociais e enviou uma mensagem à torcida alvinegra, destacando a força da massa nos jogos em casa:

"O único com mais de 1000! 1.002 gols! Ao balançar três vezes a rede na vitória sobre o Mirassol, o Galo se tornou o primeiro clube brasileiro a superar a marca de mil gols como mandante em competições nacionais neste século. Com a Massa ao lado, a pressão nunca para e o caldeirão ferve. Vamos juntos por mais" celebrou o clube nas redes sociais

continua após a publicidade

Confira a lista dos clubes com mais gols como mandante no século:

  1. Atlético - 1002 gols em 550 jogos
  2. Santos - 986 gols em 537 jogos 
  3. Palmeiras - 966 gols em 530 jogos
  4. São Paulo - 945 gols em 534 jogos
  5. Flamengo - 930 gols em 552 jogos 
  6. Cruzeiro - 920 gols em 538 jogos
Atlético comemora gol contra o Botafogo na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Atlético comemora gol contra o Botafogo na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)

🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias