Atenções divididas: Confira a programação semanal do Atlético-MG

O Atlético terá uma semana de atenções divididas entre a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. O time alvinegro encara um compromisso decisivo pela competição continental em casa e, na sequência, volta a campo pelo Brasileirão fora de Belo Horizonte.

O Atlético terá uma semana de atenções divididas entre a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. O time alvinegro encara um compromisso decisivo pela competição continental em casa e, na sequência, volta a campo pelo Brasileirão fora de Belo Horizonte.

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Após vencer o Mirassol por 3 a 1 no último sábado (16), na Arena MRV, o Galo ganhou confiança para a partida decisiva pela Sul-Americana. Na próxima quinta-feira (21), às 19h, a equipe recebe o Cienciano, na Arena MRV, pela quinta rodada da fase de grupos da competição.

O Atlético precisa da vitória para seguir com chances de classificação às oitavas de final, caso avance em primeiro lugar no Grupo B, ou aos playoffs, se terminar na segunda posição. A equipe mineira ocupa atualmente a lanterna da chave, com quatro pontos. À frente aparecem o Juventud, com cinco pontos, o Academia Puerto Cabello, com seis, e o Cienciano, líder do grupo, com sete pontos conquistados.

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Depois do compromisso internacional, o Galo volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. No próximo domingo (24), às 18h30, o Atlético enfrenta o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo. A equipe atleticana ocupa a 10ª colocação na tabela, com 21 pontos conquistados.

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Agenda semanal do Atlético

Confira os compromissos do Galo na semana:

Segunda-Feira (18) - Treino na cidade do Galo às 10h

Terça-Feira (19) - Treino na cidade do Galo às 10h

Quarta-Feira (20) - Treino na cidade do Galo às 10h

Quinta-Feira (21) - Atlético x Cienciano às 19h - 5° rodada fase de grupos Sul-Americana (Arena MRV)

Sexta-Feira (22) - Treino na cidade do Galo às 10h

Sábado (23) - Treino na cidade do Galo às 10h / Viagem para São Paulo às 17h30

Domingo (24) - Corinthians x Atlético às 18h30 - 17° rodada do Campeonato Brasileiro (Neo Química Arena) / Retorno para Belo Horizonte às 23h15

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Bernard treinamento no Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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