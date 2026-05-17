Análise: Atlético volta a demonstrar bom desempenho e ganha alternativas importantes

O Atlético venceu o Mirassol por 3 a 1 neste sábado (16), na Arena MRV, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe voltou a demonstrar um bom desempenho e apresentou alternativas de jogo que podem ser importantes ao longo da temporada.

O Atlético venceu o Mirassol por 3 a 1 neste sábado (16), na Arena MRV, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe voltou a demonstrar um bom desempenho e apresentou alternativas de jogo que podem ser importantes ao longo da temporada.

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Na escalação inicial, o Atlético contou com apenas dois zagueiros de origem. No entanto, na organização tática, Natanael recuava para formar uma linha de três defensores ao lado de Ruan e Junior Alonso. Pelos lados, Cuello atuava como ala pela direita, enquanto Renan Lodi ocupava a faixa esquerda.

No meio-campo, Maycon e Alan Franco tinham liberdade para flutuar e participar da construção das jogadas. No setor ofensivo, Bernard, pela esquerda, e Alan Minda, pela direita, fechavam para o centro buscando aproximação com Cassierra. O centroavante atuava mais centralizado, mas também saía da área em alguns momentos para contribuir na criação das jogadas.

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O Atlético começou a partida com a iniciativa das ações, valorizando a posse de bola e pressionando alto a saída do Mirassol. Aos 16 minutos, a estratégia deu resultado. Em uma pressão no campo ofensivo, Bernard interceptou a bola na intermediária e rapidamente acionou Alan Minda. O atacante recebeu de frente para a marcação, partiu para cima do zagueiro, levou para a direita com uma pedalada e finalizou forte, sem chances para o goleiro Walter, abrindo o placar para o Galo.

O Galo manteve a postura ofensiva mesmo após abrir o placar, seguindo com intensidade no ataque. A equipe levava perigo principalmente pelas laterais, com destaque para as ultrapassagens de Renan Lodi pela esquerda, sempre em velocidade e buscando Cassierra dentro da área.

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No entanto, já na reta final do primeiro tempo, aos 40 minutos, o Mirassol conseguiu o empate em uma jogada de escanteio. Mais uma vez, o Atlético sofreu na bola aérea defensiva: o zagueiro adversário conseguiu se antecipar à marcação de Bernard e cabeceou livre. Junior Alonso chegou atrasado na jogada e não conseguiu fazer o corte, permitindo o gol de empate.

Minda comemora gol em Atlético x Mirassol (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Na segunda etapa, o Atlético voltou impondo seu ritmo e pressionando em busca do gol que recolocaria a equipe em vantagem e traria mais tranquilidade à partida. Novamente com força pelo lado esquerdo, Renan Lodi avançou à área e acabou sendo derrubado, resultando em pênalti para o Galo. Na cobrança, Maycon, novo batedor oficial, bateu firme e converteu.

Após retomar a liderança no placar, o Atlético viveu alguns minutos de pressão do Mirassol, que conseguiu criar jogadas e chegar com perigo. Ainda assim, a equipe resistiu bem ao momento adverso. Eduardo Domínguez fez ajustes na equipe, o que ajudou o time a se reorganizar e retomar o controle da partida.

Com isso, o Galo voltou a manter a posse no campo de ataque, controlando o jogo e administrando a vantagem com jogadas rápidas e muita movimentação ofensiva. Cassierra, que havia entrado na segunda etapa, marcou o terceiro gol e consolidou a vitória. Após dominar na entrada da área, finalizou colocado, sem chances para o goleiro.

De forma geral, o Atlético controlou boa parte da partida e apresentou um futebol eficiente. A bola aérea defensiva, porém, segue como um ponto de atenção para a equipe de Domínguez, que voltou a sofrer gol nesse tipo de jogada. Ainda assim, o Galo teve uma atuação consistente, voltou a vencer na competição e ganhou fôlego na tabela, se afastando da zona de rebaixamento.

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