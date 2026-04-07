Puerto Cabello, adversário do Atlético, já aprontou contra brasileiro e tem apenas 15 anos de fundação

O Academia Puerto Cabello é o adversário do Atlético na estreia da Copa Sul-Americana. O Galo viaja até a Venezuela para enfrentar uma equipe jovem, com pouco mais de uma década de existência, mas que ficou conhecida por goleada em equipe brasileira.

O Academia Puerto Cabello é o adversário do Atlético na estreia da Copa Sul-Americana. O Galo viaja até a Venezuela para enfrentar uma equipe jovem, com pouco mais de uma década de existência, mas que ficou conhecida por goleada em time brasileiro.

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Los Guerreiros del Fortín, como é apelidado, é um clube da cidade de Valência, a cerca de 200 km de Caracas, e mandará seus jogos na Sula no Estádio Misael Delgado. Fundado em 2011, o time rapidamente se consolidou na elite do futebol venezuelano, disputando a primeira divisão desde 2018. Apesar da pouca idade, o clube já soma participações internacionais. A estreia foi na Copa Sul-Americana de 2021, e desde então a equipe vem acumulando experiências no torneio.

O Puerto Cabello ficou conhecido do torcedor brasileiro especialmente na edição de 2025 da Sul-Americana, quando goleou o Vasco por 4 a 1, em casa. No jogo de volta, no Rio de Janeiro, acabou derrotado por 1 a 0. Apesar do resultado expressivo, aquele foi o único triunfo da equipe, que terminou na última colocação do grupo.

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Além do confronto contra o Vasco, o time venezuelano também já enfrentou o São Paulo, na fase de grupos da Sul-Americana de 2023, mas foi derrotado nas duas partidas por 2 a 0.

Momento do Puerto Cabello

Para chegar à fase de grupos desta edição, o Puerto Cabello precisou passar pela fase preliminar nacional, eliminando o Monagas nos pênaltis. No Campeonato Venezuelano, porém, a campanha é irregular. A equipe ocupa apenas a 9° colocação de 14 times da primeira divisão, com apenas três vitórias conquistadas em 10 partidas.

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Puerto Cabello e Atlético se enfrentam às 23h desta quarta-feira (8) no Estádio Misael Delgado, pela 1° rodada do grupo B da Copa Sul-Americana.