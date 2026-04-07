Quem pode ganhar espaço no Atlético na estreia da Sul-Americana? Confira as opções de Domínguez
Treinador deve escalar o Galo com equipe alternativa
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O Atlético estreia na Copa Sul-Americana nesta quarta-feira (8), às 23h, contra o Puerto Cabello, no Estádio Misael Delgado, em Valência, na Venezuela, em duelo válido pelo Grupo B. Para a partida, o técnico Eduardo Domínguez deve optar por uma equipe alternativa, preservando alguns titulares e dando oportunidade a jogadores com menos minutos na temporada. A ideia é manter o nível competitivo enquanto administra o desgaste físico do elenco, tendo em vista a prioridade no Campeonato Brasileiro.
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No gol, a tendência é de manutenção de Éverson como titular. Já na defesa, o treinador pode dar mais espaço ao jovem Iván Román, além de promover o retorno de Lyanco, que foi preservado contra o Athletico por controle de carga devido a se recuperar recente de lesão. Nas laterais, mudanças são prováveis. Pela esquerda, Renan Lodi pode ser poupado após sequência intensa, abrindo espaço para o jovem Kauã Pascini. Pela direita, Preciado vinha como titular antes da Data-Fifa, mas Natanael ganhou chances recentes e teve bom desempenho.
No meio-campo, Alexsander aparece como opção após retornar de lesão e ainda buscar mais oportunidades. Maycon, também recuperado, pode ser utilizado. Além deles, o setor tem como alternativas Cissé e Igor Gomes. Bernard e Gustavo Scarpa, frequentemente acionados no segundo tempo, têm chances de começar jogando e ganhar maior minutagem.
No ataque, Dudu deve receber uma oportunidade como titular após boas entradas nas últimas partidas. Hulk deve ser preservado, e, nesse cenário, Cassierra surge como referência ofensiva da equipe.
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Opções do Atlético contra o Puerto Cabello
Goleiros: Everson, Gabriel Delfim, Pedro Cobra
Zagueiros: Ivan Román, Vitor Hugo, Ruan e Lyanco
Laterais: Natanael, Preciado, Renan Lodi, Kauã Pascini
Meias: Alan Franco, Cissé, Maycon, Alexsander, Tomás Pérez, Bernard, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Victor Hugo e Iseppe
Atacantes: Reinier, Dudu, Hulk, Cuello, Mateo Cassierra e Cauã Soares
Dúvidas: Alan Minda, Junior Alonso
Lesionados: Patrick, Índio
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