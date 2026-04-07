Quem pode ganhar espaço no Atlético na estreia da Sul-Americana? Confira as opções de Domínguez

O Atlético estreia na Copa Sul-Americana nesta quarta-feira (8), às 23h, contra o Puerto Cabello, no Estádio Misael Delgado, em Valência, na Venezuela, em duelo válido pelo Grupo B. Para a partida, o técnico Eduardo Domínguez deve optar por uma equipe alternativa, preservando alguns titulares e dando oportunidade a jogadores com menos minutos na temporada. A ideia é manter o nível competitivo enquanto administra o desgaste físico do elenco, tendo em vista a prioridade no Campeonato Brasileiro.

O Atlético estreia na Copa Sul-Americana nesta quarta-feira (8), às 23h, contra o Puerto Cabello, no Estádio Misael Delgado, em Valência, na Venezuela, em duelo válido pelo Grupo B. Para a partida, o técnico Eduardo Domínguez deve optar por uma equipe alternativa, preservando alguns titulares e dando oportunidade a jogadores com menos minutos na temporada. A ideia é manter o nível competitivo enquanto administra o desgaste físico do elenco, tendo em vista a prioridade no Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

No gol, a tendência é de manutenção de Éverson como titular. Já na defesa, o treinador pode dar mais espaço ao jovem Iván Román, além de promover o retorno de Lyanco, que foi preservado contra o Athletico por controle de carga devido a se recuperar recente de lesão. Nas laterais, mudanças são prováveis. Pela esquerda, Renan Lodi pode ser poupado após sequência intensa, abrindo espaço para o jovem Kauã Pascini. Pela direita, Preciado vinha como titular antes da Data-Fifa, mas Natanael ganhou chances recentes e teve bom desempenho.

No meio-campo, Alexsander aparece como opção após retornar de lesão e ainda buscar mais oportunidades. Maycon, também recuperado, pode ser utilizado. Além deles, o setor tem como alternativas Cissé e Igor Gomes. Bernard e Gustavo Scarpa, frequentemente acionados no segundo tempo, têm chances de começar jogando e ganhar maior minutagem.

continua após a publicidade

No ataque, Dudu deve receber uma oportunidade como titular após boas entradas nas últimas partidas. Hulk deve ser preservado, e, nesse cenário, Cassierra surge como referência ofensiva da equipe.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Opções do Atlético contra o Puerto Cabello

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim, Pedro Cobra

Zagueiros: Ivan Román, Vitor Hugo, Ruan e Lyanco

Laterais: Natanael, Preciado, Renan Lodi, Kauã Pascini

Meias: Alan Franco, Cissé, Maycon, Alexsander, Tomás Pérez, Bernard, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Victor Hugo e Iseppe

Atacantes: Reinier, Dudu, Hulk, Cuello, Mateo Cassierra e Cauã Soares

Dúvidas: Alan Minda, Junior Alonso

Lesionados: Patrick, Índio

continua após a publicidade

Bernard em treino (Foto: Daniela Veiga / Atlético)



