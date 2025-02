Confira tudo que o craque Ronaldinho Gaúcho entregou enquanto atuava com a camisa do Atlético-MG, gols, assistências e títulos. O Alvinegro de Belo Horizonte carrega um grande legado de craques inimagináveis vestindo a sua camisa no decorrer das décadas.

continua após a publicidade

No entanto, alguns nomes acabam se destacando ainda mais pelo que apresentaram defendendo esse escudo, principalmente por conta também do que ajudaram a equipe a conquistar dentro dos gramados, como aquilo que é mais importante dentro do futebol, as taças.

Nesse cenário Ronaldo de Assis Moreira com certeza tem um lugar especial no coração dos torcedores, já que foi um dos maiores responsáveis pelo troféu mais importante que o Galo já obteve em todos os seus mais de 100 anos de trajetória.

continua após a publicidade

Depois de começar a sua carreira como um jovem fenômeno no Rio Grande do Sul, seu estado natal, defendendo a camisa do Grêmio, Ronaldinho Gaúcho conseguiu também somar um grande sucesso no futebol europeu, atuando por gigantes como Paris Saint-Germain, Barcelona e Milan, acumulando títulos e até mesmo sendo escolhido como o melhor jogador do mundo na premiação da Bola de Ouro.

Depois disso, decidiu retornar ao Brasil para seguir a carreira e acabou deixando sem palavras todos aqueles que duvidaram de seu potencial. Isso porque aqui, defendendo as cores do Atlético-MG, ele ainda tinha muito a conquistar.

continua após a publicidade

Passagem de Ronaldinho pelo Atlético-MG

A passagem de Ronaldinho Gaúcho pelo Atlético Mineiro começou não com um anúncio oficial, mas com um furo de reportagem e um helicóptero. Logo após a rescisão de contrato do jogador com o Flamengo, Cuca se movimentou e ligou para o então presidente do Galo, Alexandre Kalil, dizendo que "o nosso camisa 10 saiu do Flamengo".

Assim, o mandatário alvinegro, que estava no Rio de Janeiro para acertar outra contratação, marcou logo uma reunião com o estafe do campeão do mundo de 2002 para acertar. Não demorou muito para o aceite e, no dia seguinte, a apresentação aconteceu na Cidade do Galo, antes de um anúncio oficial. Na ocasião, depois de informações sobre o acordo entre as partes, um helicóptero do Grupo Globo sobrevoou o CT e confirmou a situação.

O acerto aconteceu no meio de 2012 e, na mesma temporada, o Bruxo começou a mostrar toda a sua magia nos gramados, sendo um dos comandantes do Atlético-MG na campanha que terminou com o segundo lugar no Campeonato Brasileiro e a conquista da vaga direta para a edição seguinte da Copa Libertadores da América.

E foi no continental que o grande ídolo alvinegro conseguiu brilhar de maneira inacreditável. Foram 14 partidas disputadas durante aquela edição do torneio, marcando quatro gols e distribuindo impressionantes sete assistências. Com um futebol cheio da magia que os torcedores estavam acostumados a ver, Ronaldinho Gaúcho foi um dos grandes destaques daquela edição que terminou com a taça para o Galo. Aquela, inclusive, foi a primeira, e única até agora, vez em que o time alcançou a Glória Eterna, mostrando ainda mais que a temporada de 2013 foi histórica para as partes.

No ano seguinte, o grande sucesso acabou não se repetindo, principalmente porque a passagem do ídolo terminou cedo. Depois da conquista da Recopa, em partida histórica, o jogador ficou somente até a metade do ano, indo para o futebol mexicano na sequência. Mesmo com exatos 784 dias de Galo, Ronaldinho Gaúcho se tornou um dos maiores nomes da história da equipe.

Ronaldinho foi campeão da Libertadores em 2013 pelo Galo (Foto: Luis Acosta)

Confira os números de Ronaldinho Gaúcho com a camisa do Galo

Jogos disputados

Temporada 2012: 32

Temporada 2013: 38

Temporada 2014: 15

Total: 85

Gols marcados

Temporada 2012: 9

Temporada 2013: 17

Temporada 2014: 1

Total: 27

Assistências

Temporada 2012: 12

Temporada 2013: 14

Temporada 2014: 2

Total: 28

Títulos