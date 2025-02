Cuca vai completar 250 jogos no comando do Atlético-MG

A partida do Atlético-MG nesta terça-feira (4), contra o Athletic, às 21h30, no Mineirão, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro, será especial para o técnico Cuca. Em sua quarta passagem pelo clube, o treinador vai completar 250 jogos no comando do Galo. O treinador mais vencedor da história do Atlético-MG é também o quarto na lista dos que mais dirigiram a equipe.

continua após a publicidade

➡️Atlético-MG x Athletic: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Nos 249 jogos até agora, Cuca venceu 136, empatou 58 e perdeu 55 e tem aproveitamento de 62,3%. Ele foi campeão sete vezes: Copa Libertadores de 2013, Brasileiro e Copa do Brasil de 2021, Supercopa do Brasil 2022 e Mineiro de 2012, 2013 e 2021.

O início dessa campanha, no entanto, não foi nada animador. Cuca dirigiu o Atlético-MG pela primeira vez na derrota por 2 a 1 para o Botafogo, em 10 de agosto de 2011, no Ipatingão, pela segunda fase da Copa Sul-Americana. E perdeu também os cinco jogos seguintes.

continua após a publicidade

Naquela primeira temporada, foram 25 jogos, com mais derrotas que vitórias: 13 a nove, e aproveitamento de 40%. Em 2012, o aproveitamento subiu para 69%: em 57 partidas, foram somente sete derrotas (e 34 vitórias). Em 2013, ano da conquista da Libertadores, Cuca dirigiu o time em 71 jogos, com 59% de aproveitamento.

O primeiro ano da segunda passagem, 2021, foi o de melhor aproveitamento: 74,1% em 71 jogos. Na temporada seguinte, apenas 21 jogos e média de 44% dos pontos disputados. Agora, em 2025, Cuca comandou o time em quatro partidas, com uma vitória e três empates.

continua após a publicidade

Cuca está atrás apenas de Telê Santana, Procópio e Levir Culpi

Telê Santana é o treinador que mais comandou o Atlético-MG: 434 partidas (Foto: Anibal Philot)

No ranking de técnicos com mais jogos pelo Atlético-MG, Cuca está atrás apenas de Telê Santana (434 partidas), Procópio Cardoso (328) e o conterrâneo Levir Culpi (320).

➡️Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

A contagem de jogos de Cuca pelo Galo, divulgada pela assessoria de imprensa do clube, considera amistosos, como os da FC Series na pré-temporada deste ano nos Estados Unidos, e compromissos nos quais o treinador estava suspenso e foi substituído à beira do campo pelo irmão Cuquinha – foram quatro partidas assim, duas pela Libertadores e duas pelo Brasileiro, ambos em 2021.