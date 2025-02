Atlético-MG: Cuca faz mistério para escalar ataque no clássico

O técnico Cuca vai fazer mistério quanto à escalação do Atlético-MG para o clássico deste domingo (9), contra o Cruzeiro, no Mineirão, às 16h, pelo Campeonato Mineiro. A dor de cabeça do treinador atleticano está no ataque: Júnior Santos foi expulso na vitória por 1 a 0 sobre o Athletic, terça-feira (4) e o argentino Cuello deixou o campo com entorse no tornozelo esquerdo.

Durante a semana, o clube não divulgou maiores informações sobre a recuperação de Cuello. Apenas informou que ele ficou fazendo fisioterapia na Cidade do Galo. No entanto, como não houve lesão nos ligamentos, é possível que Cuello seja liberado para a partida.

Cuca tem algumas opções para escalar o ataque atleticano – ou mesmo reforçar o meio-campo. A necessidade do resultado para manter as chances de classificação para a semifinal do Mineiro vai influenciar a decisão do treinador – neste sábado (8), o Atlético-MG terá uma visão melhor da situação, após o resultado dos jogos de Betim e América.

Nos jogos pela FC Series, nos Estados Unidos, Cuca ainda não tinha à disposição nem Júnior Santos nem Cuello. Nos jogos contra Cruzeiro e Orlando City, ele reforçou o meio-campo, o que pode repetir neste domingo (9), com jogadores diferentes: Otávio, Alan Franco, Rubens e Gabriel Menino, com Gustavo Scarpa e Hulk na frente.

Bernard e Deyverson são opções de Cuca para jogo decisivo para o Atlético-MG

Cuca também pode optar por Bernard para atuar mais próximo a Hulk, como fez nos jogos pela FC Series. O atacante Deyverson seria uma alternativa mais ofensiva, assim como o velocista Palacios atuando pelo lado direito do ataque.

Nos jogos pelo Mineiro, Júnior Santos foi titular no empate com o América e na vitória sobre o Villa Nova. Contra o Athletic, Cuca começou com Cuello, que se machucou ainda no primeiro tempo e foi substituído pelo ex-jogador do Botafogo. O treinador também não poderá contar com Cadu e Caio Maia, machucados, e Alisson, que está com a Seleção Brasileira Sub-20 no Sul-Americano na Venezuela.