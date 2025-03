Atlético-MG: Cuca elogia zagueiro-artilheiro e desempenho da defesa

Autor de dois gols contra o América, na goleada por 4 a 0, no sábado (8), na primeira partida da final do Mineiro, no Mineirão, o zagueiro Lyanco, do Atlético-MG, recebeu elogios do técnico Cuca. O jogador marcou os primeiros gols com a camisa do Galo, um em cada tempo, após 36 partidas - no ano passado, Lyanco revelou sofrer de transtorno de ansiedade e mantém o tratamento com especialistas e medicamento.

- O mérito é dele, não meu. O Lyanco tem sido um exemplo de jogador, tem se portado muito bem em todos os sentidos. Apesar de ter um jogo forte, viril, é leal. Foi conversado para que ele tivesse cuidado e ele tem tido – afirmou Cuca, revelando a preocupação com o excesso de cartões que Lyanco recebia até o ano passado.

O técnico do Atlético-MG afirmou estar muito satisfeito com o desempenho da equipe neste início de temporada: são nove vitórias seguidas e apenas dois gols sofridos pelo time titular em 10 partidas:

- Estou muito contente. Jogar como a gente joga no ataque e ter pouquíssimos gols sofridos. Lógico que os atacantes ajudam, mas a defesa está muito bem. A gente tem de saborear o momento, com o time jogando bem, com simplicidade e respeitando o adversário – disse Cuca.

Cuca quer manter intensidade da equipe do Atlético-MG

A forte intensidade da equipe neste início de temporada é outra característica do Atlético-MG. Para Cuca, para manter isso durante todo o ano é fundamental ter bom elenco:

- A gente não sabe se vai aguentar a temporada inteira assim. Um time não aguenta, um elenco, sim. Por isso, a gente pleiteia um elenco forte, para as 38 rodadas do Brasileiro, mais Sul-Americana, Copa do Brasil e estadual. O desgaste é enorme. Se conseguir rodar o elenco, a gente consegue manter a dinâmica assim – afirmou.

Por isso, Cuca avisa que vai precisar de todos os jogadores do grupo, mesmo os que ainda não estão tendo muitas chances de jogar:

- Não tenho como dizer que estou satisfeito com o elenco, porque ainda não utilizei o elenco. Muitos vão ser utilizados ainda. Estão todos se preparando, alguns com pouca oportunidade, mas eles vão ser postos em xeque em breve, num médio prazo. Aí a gente vai saber – avisou.