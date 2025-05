O Atlético-MG, nesta quinta-feira, completa oito meses sem vencer no Brasileirão como visitante. O Galo vai enfrentar o Juventude na próxima segunda (5), em busca de acabar com essa fase ruim fora de casa.

O último triunfo do Atlético no Brasileirão fora de casa foi no dia 1º de setembro do ano passado. Naquela oportunidade, o Galo enfrentou o Grêmio, pela 25ª rodada da competição, e venceu por 3 a 2, em uma virada emocionante, com gol no último minuto.

Martín Braithwaite e Franco Cristaldo (aos 32 e aos 41 minutos do primeiro tempo, respectivamente) abriram 2 a 0 para o Grêmio. Na segunda etapa, Gustavo Scarpa (aos 26 minutos), Brahian Palacios (aos 50) e Eduardo Vargas (aos 51) viraram para o Alvinegro.

Foto: Pedro Souza / Atlético

De lá para cá foram 11 partidas disputadas pelo Atlético fora de casa no Brasileirão, com oito derrotas e quatro empates anotados. São 12% de aproveitamento neste período. Veja os números:

11 jogos 7 derrotas 4 empates 18 gols sofridos 7 marcados 12% de aproveitamento

Na temporada

A última vez que o Galo venceu uma partida como visitante foi ainda no Campeonato Mineiro, no dia 22 de Fevereiro. Na oportunidade, o clube derrotou o Tombense por 2 a 0. De lá para cá foram seis partidas, com três derrotas e três empates.

Nesta temporada, o Atlético não vem sendo um bom visitante. São 13 jogos fora de seus domínios, com quatro vitórias, seis empates e três derrotas. Foram 13 gols marcados e 10 sofridos.

Números do Galo como visitante em 2025

13 jogos 4 vitórias (a última há dois meses) 6 empates 3 derrotas 13 gols marcados 10 sofridos 46,15% de aproveitamento

Sequência fora de casa

O Atlético está em uma fase da temporada em que está com cinco partidas seguintes fora de Belo Horizonte. Já foram três partidas, com três empates.

23/04 - Caracas 1 x 1 Atlético - Sul-Americana - Estádio Olímpico de la UCV. Venezuela

26/04 - Mirassol 2 x 2 Atlético - Brasileirão - Estádio José Maria de Campos Maia

29/04 - Maringá 2 x 2 Atlético - Copa do Brasil - Estádio Willie Davids

05/05 - Juventude x Atlético - Brasileirão - Estádio Alfredo Jaconi

08/05 - Deportes Iquique x Atlético - Estádio Tierra de Campeones