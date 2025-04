Cuca vê empate do Atlético-MG justo e fala sobre lance polêmico

Após o empate do Atlético-MG contra o Maringá por 2 a 2, Cuca analisou a partida. O treinador atleticano rasgou elogios ao Dogão e ao treinador Castilho.

- É complicado esse sistema que o Maringá joga, é um sistema diferenciado, uma marcação individual no campo todo, uma confiança muito grande, principalmente com os jogadores dentro de casa, que são habituados a trabalhar assim. já tem quatro, cinco anos que o Castillo está aqui, ele saiu uma temporada emprestada por Ipatinga, se eu não me engano, e voltou. A gente tentou criar espaços para atacar o espaço, mas na maioria das vezes, mesmo no um contra um, nós não tivemos vantagem, e isso automaticamente te faz muitas das vezes ficar exposto também.

Cuca comentou que novamente o Atlético teve melhores números na partida. O treinador pregou que o modo da equipe de jogar é igual tanto dentro como fora de casa.

- Muitas das vezes nós tivemos essa dificuldade, mas assim, eu acho que foi um placar justo, mas como de costume nós tivemos os números a favor, né? A número não adianta, mas são os números que falam do jogo. A maior posse de bola, a maior finalização, a gente finaliza 20 vezes por jogo, quer seja em casa ou fora, hoje não foi diferente. Joga-se para ganhar e toma-se algum susto atrás, o que também é a nossa maneira de jogar, né?!

Gol anulado

O Atlético ainda teve um gol anulado de Cuello, que segundo o árbitro saiu com bola e tudo antes de concluir a jogada. Cuca falou sobre o lance do argentino e disse que não viu a bola saindo.

- Teve uma bola do Cuello que até agora ela não me desce, sabe? Eu não vi aquela bola sair, perguntei para ele dentro do vestiário, ele me jura que ela não saiu, e era a bola que nós íamos virar o jogo, e na sequência dessa bola tomamos o gol. E tivemos força para buscar o empate mais uma vez e o jogo ficou aberto até o final, com oportunidades para o nosso lado e para o lado deles também nos últimos minutos. Acho que foi um placar justo.

Como fica a classificatória

Com o empate em 2 a 2, quem vencer o jogo de volta fica com a classificação. A decisão será na Arena MRV, no dia 21 de maio. Caso Atlético e Maringá empatem novamente, a decisão será nos pênaltis.