Nesta quarta-feira, a CBF divulgou o áudio do VAR sobre o possível pênalti a favor do Maringá contra o Atlético-MG. É mostrada a conversa entre o árbitro Denis da Silva Ribeiro Serafim e o VAR sobre o lance.

Tudo começou em cobrança de escanteio do Maringá, aos 44 minutos da segunda etapa. Gustavo Vilar e Cuello disputavam espaço, mas o atacante atleticano puxa a camisa do adversário, que ainda toca na bola.

O árbitro nada assinalou no momento, porém o VAR, Charly Wendy, revisou o lance e chamou Denis da Silva Ribeiro Serafim para rever a jogada. Segundo o árbitro de vídeo, houve um "agarrão acintoso" no lance.

- Recomendo uma revisão para possível penal em razão de um incidente não visto em campo. No momento do cruzamento tem um agarrão acintoso na camisa do jogador de ataque que iria cabecear. Eu preciso que você analise se esse agarrão causa ou não impacto nesse jogador.

Após revisar o lance, o árbitro mandou o jogo seguir. Para Denis, não houve impacto no lance, Cuello não teria atrapalhado Gustavo Vilar no cabeceio.

- Charly, para mim tem claro o agarrão, mas não causa impacto nenhum na subida. para mim não atrapalhou o atacante de fazer o cabeceio. Vou reiniciar o jogo com o tiro de meta.

Maringá x Atlético-MG (Foto: Fernando Teramatsu/AGIF)

Maringá na bronca

Após a partida contra o Atlético, o Maringá em uma rede social ironizou o acontecido. O Dogão enxergou como pênalti claro no lance.

- Queria agradecer a nossa fornecedora de material esportivo. Mesmo com esse puxão, a camisa não rasgou! E não galera, o juíz não marcou pênalti!

Como fica a classificatória

Com o empate em 2 a 2, quem vencer o jogo de volta fica com a classificação. A decisão será na Arena MRV, no dia 21 de maio. Caso Atlético e Maringá empatem novamente, a decisão será nos pênaltis.