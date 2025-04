O Atlético-MG vem em uma sequência de empates. São três jogos em sequência saindo com o placar igualado. Nas partidas, cada uma foi válida por uma competição diferente. Veja a situação do clube em cada uma delas.

Copa do Brasil

Nessa terça-feira, o Atlético empatou com o Maringá por 2 a 2, na Copa do Brasil. O jogo foi válido pela terceira fase da competição. Foi o jogo de ida.

O Galo saiu atrás no placar, após Maranhão abrir o marcador. Ainda no primeiro tempo, Igor Rabello empatou. Os mineiros ficaram atrás do placar novamente, após Fausto Vera marcar gol contra. No meio da etapa complementar, Hulk empatou novamente para o Galo.

Com o resultado, a decisão fica para o jogo de volta. Quem vencer fica com a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

Brasileirão

Antes disso, o Atlético enfrentou o Mirassol pelo Brasileirão. O Galo chegou muito próximo da vitória nesta oportunidade. O clube mineiro saiu atrás no placar, mas conseguiu a virada. Nos acréscimos, os paulistas empataram a partida.

O Galo precisava de reagir no Brasileirão, e até chegou a sair da zona de rebaixamento durante a rodada, mas com todos os jogos finalizados, o clube retornou ao Z4.

Em seis jogos no Campeonato Brasileiro, foram três empates do Atlético na competição. Com isso, a equipe é a 17ª colocada do torneio, com seis pontos conquistados.

Sul-Americana

A sequência de empates começou na Sul-Americana. O Atlético visitou o Caracas, na Venezuela, e até saiu na frente do placar. Na segunda etapa, os venezuelanos igualaram o placar.

Era a chance do Galo se isolar na liderança do Grupo H da Sul-Americana. Com o empate, o Atlético seguiu com a mesma pontuação que o Caracas, mas com vantagem no saldo de gols.