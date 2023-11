O elenco do Atlético-MG está em Uberlândia para enfretar o América-MG em um clássico válido pela 31° rodada do Brasileirão neste sábado (4). Os jogadores foram recebidos ao chegar ao hotel na última sexta-feira (3) com muita festa dos torcedores. Hulk foi, como sempre, o que recebeu maior carinho da torcida.