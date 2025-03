Atlético-MG busca título mineiro invicto pela sétima vez

O Atlético-MG pode conquistar o Campeonato Mineiro de 2025 de forma invicta, feito que conseguiu em apenas seis vezes na centenária história da competição. Depois de empatar os quatro primeiros jogos (três deles com a equipe alternativa), o Galo emendou uma sequência de seis vitórias, as duas últimas na semifinal contra o Tombense, ambas por 2 a 0.

O título mineiro será decidido entre Atlético-MG e América em duas partidas. A primeira neste sábado (8), às 16h30, no Mineirão. O jogo da volta será no dia 15, também às 16h30, no Independência. Em caso de igualdade em pontos e saldo de gols, após os dois clássicos, o campeão mineiro será conhecido na disputa de pênaltis, algo inédito em campeonatos mineiros.

A última vez que o Atlético-MG foi campeão mineiro sem perder sequer uma partida foi em 2012 e também teve o América como adversário da final. Houve empate por 1 a 1 no primeiro jogo e vitória atleticana por 3 a 0 no segundo, ambos no Independência. A equipe comandada pelo técnico Cuca obteve 11 vitórias e quatro empates, com aproveitamento de 82%.

As demais conquistas invictas são mais distantes. A primeira foi no campeonato de 1932, que não contou com a participação de Palestra Itália, América, Villa Nova e Sete de Setembro, que criaram outra liga. O Galo disputou 14 jogos, venceu 12 e empatou dois, com aproveitamento de quase 93%, considerando dois pontos por partida.

Quatro anos depois, o Atlético-MG voltou a ser campeão mineiro invicto numa competição esvaziada. Palestra Itália, América e Villa Nova abandonaram o campeonato e seus resultados foram anulados pela liga. Assim, o Galo terminou a campanha com cinco vitórias e um empate, obtidos nos jogos contra Siderúrgica e Retiro, e aproveitamento de 92%.

Em 1938, o Atlético-MG repetiu a conquista invicta. A equipe disputou 15 jogos, com 14 vitórias e apenas um empate. O aproveitamento foi de 97%. Em 1942, mais um título mineiro invicto para o Galo. E mais do que isso: 100% de aproveitamento. A equipe venceu todas as 10 partidas, incluindo os clássicos contra Cruzeiro e América.

Reinaldo e Cerezo foram campeões invictos com o Atlético-MG em 1976

Em 1976, a jovem equipe do Atlético-MG, com jogadores como Reinaldo, Toninho Cerezo, Marcelo e Paulo Isidoro, conquistou o título mineiro de forma invicta, com 15 vitórias e três empates, aproveitamento de quase 92%. Na decisão, o Galo derrotou o Cruzeiro por 2 a 0 nas duas partidas.