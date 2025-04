Atlético-MG confirma nova lesão de Alan Franco, mas conta com reforços

Nesta segunda-feira, o torcedor do Atlético-MG recebeu uma nova má notícia. Alan Franco teve constatada nova lesão no joelho. Após realizar exames de imagem, o meia teve confirmada uma contusão óssea, sem lesões ligamentares. Porém, o Atlético também divulgou que terá o reforço de dois jogadores.

A lesão de Franco ocorreu na partida contra o Mirassol, onde o jogador deixou o campo no intervalo. A partida marcava o retorno do meia após 15 dias se recuperando de lesão no joelho.

Igor Gomes e Palacios foram liberados pelo DM e está a disposição de Cuca para a partida desta terça-feira.

Com isso DM do Galo chega a sete nomes no momento; são eles: Arana (lesão muscular coxa direita), Lyanco (lesão no músculo adutor da coxa esquerda) Gabriel Menino (lesão no ligamento colateral medial), Alan Franco (contusão óssea), Júnior Santos (lesão muscular na coxa direita), Cadu (cirurgia no joelho direito) e Caio Maia (cirurgia no joelho direito).

Alonso também foi substituído na partida contra o Mirassol se queixando de dores, mas Cuca tranquilizou os torcedores do Atlético. Segundo o treinador, o zagueiro sentiu cãibras.

Cuca culpa longa sequência

Após o empate contra o Mirassol, Cuca falou sobre a longa logística do Atlético recente. O treinador lamentou as longas viagens que o clube vem fazendo em curto período de tempo.

- Não é só a sequência. É logística, né? Nós na Sul-Americana não tivemos a fortuna de pegar jogos perto. Pegamos tudo 12 horas, e é muito… É, o avião é, mas com as pernas dobradas depois de jogo, é 12 pra lá, é 12 pra cá, você não recupera. O Alonso, se ele não sai do jogo… Eu não quero falar besteira, mas a chance de gente ganhar era muito maior, porque ele estava com o jogo na cabeça, posicionamento, a gente não ia tomar aquela bola ali, que foi bem no setor dele, né? Então ele saiu porque teve câimbras, não aguentou mais ficar, e se eu vir como é as coisas, era pra sair o Hulk. Se eu tiro o Hulk um minuto antes, ele tem que ficar com câimbra, quem sabe, até você não tomasse o gol. Mas, enfim, é casualidade, a gente tem que seguir em frente.