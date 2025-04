O Atlético-MG divulgou a lista de atletas relacionados para a partida contra o Maringá, pela Copa do Brasil. O Galo conta com desfalques por lesão, mas ganhou o reforço de Igor Gomes e Palacios, liberados pelo DM.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

O Galo leva 23 jogadores para a partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola nesta terça-feira (29), às 19h30 (de Brasília).

O DM do Galo tem sete nomes no momento; são eles: Arana (lesão muscular coxa direita), Lyanco (lesão no músculo adutor da coxa esquerda) Gabriel Menino (lesão no ligamento colateral medial), Alan Franco (contusão óssea), Júnior Santos (lesão muscular na coxa direita), Cadu (cirurgia no joelho direito) e Caio Maia (cirurgia no joelho direito).

continua após a publicidade

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim e Robert;

Laterais: Caio Paulista, Saravia e Natanael;

Zagueiros: Alonso, Igor Rabello, Iván Román, Rômulo e Vitor Hugo;

Meias: Rubens, Bernard, Fausto Vera, Igor Gomes, Patrick, Scarpa e Zé Phelipe;

Atacantes: Cuello, Hulk, João Marcelo, Palacios e Rony.

Relacionados do Atlético-MG contra o Maringá (Reprodução / Atlético)

Cuca deve mandar o melhor do que tem disponível atualmente. Sem Lyanco e Alan Franco, o técnico terá que fazer mudanças nos setores. É provável que Vitor Hugo e Alonso sigam como titulares, a grande dúvida é se Caio Paulista começará jogando. O comandante atleticano pode optar por colocar Júnior Alonso na lateral e dar a oportunidade na defesa para outro nome.

continua após a publicidade

No meio de campo, Fausto Vera deve retornar ao time, já que o Atlético não conta com Alan Franco e nem com Gabriel Menino.

Provável Galo: Everson; Natanael, Vitor Hugo, Alonso e Caio (Iván Román); Rubens, Fausto Vera e Scarpa; Cuello, Hulk e Rony.

Alan Franco fora

Nesta segunda-feira, o torcedor do Atlético recebeu uma nova má notícia. Alan Franco teve constatada nova lesão no joelho. Após realizar exames de imagem, o meia teve confirmada uma contusão óssea, sem lesões ligamentares.

A lesão de Franco ocorreu na partida contra o Mirassol, onde o jogador deixou o campo no intervalo. A partida marcava o retorno do meia após 15 dias se recuperando de lesão no joelho.