Torcedores do Atlético Mineiro vão ao delírio com dois gols em cinco minutos

Galo marcou dois gols em cinco minutos no segundo tempo







Escrito por Lance! • Publicada em 22/10/2024 - 23:19 • São Paulo (SP)

A semifinal da Libertadores começou nesta terça-feira (22). O Atlético Mineiro recebeu o River Plate, na Arena MRV. O Galo teve um segundo tempo inspirado após ir ao intervalo com a vitória por 1 a 0 com gol de Deyverson. Na etapa final, a equipe treinada por Milito fez dois gols em menos de cinco minutos.

Aos 24 minutos, Arana deu bom passe para Deyverson e o atacante chutou sem chances para defesa de Armani. Quatro minutos depois, o centroavante achou Paulinho na entrada da área que contou com um desvio para finalizar e marcar o terceiro gol do Atlético Mineiro.

Nas redes sociais, a torcida foi ao delírio com a atuação do Galo. Muitos torcedores tentaram seguram a empolgação, mas outros já decretaram a presença do clube em uma possível final da Libertadores, que será disputada justamente no estádio do River Plate, em Buenos Aires.

Veja as reações da torcida: