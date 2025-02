Atlético-MG: atacante Hulk está com lesão na coxa direita

O Atlético-MG divulgou, nesta terça-feira (25), que o atacante Hulk está com lesão muscular na coxa direita, sofrida na vitória por 2 a 0 sobre o Tombense, sábado (22), em Sete Lagoas, pela semifinal do Campeonato Mineiro. Como de praxe, o clube não informou o grau da lesão nem o tempo de recuperação do jogador. Hulk foi substituído aos 5 minutos do segundo tempo da partida, com dores na região do quadril.

- Após exames de imagem realizados nesta segunda-feira, o atacante Hulk teve confirmada lesão muscular na coxa direita, na partida contra o Tombense. O atleta já iniciou o tratamento com a fisioterapia – publicou o clube nas redes sociais.

A próxima partida do Atlético-MG é o jogo de ida da final do Campeonato Mineiro, contra o América, dia 8 de março, às 16h30, no Mineirão. O clube, no entanto, havia solicitado à CBF, a marcação do confronto contra o Manaus, pela segunda fase da Copa do Brasil, no Mineirão, para o dia 5, quarta-feira de Cinzas, para que pudesse ter uma semana de intervalo até o segundo jogo contra o Coelho, dia 15 de março. A CBF vai divulgar a tabela da segunda fase da Copa do Brasil provavelmente na sexta-feira (28), após a realização de todos os jogos da primeira fase.

Neste início de temporada, Hulk tem alcançado marcas históricas com a camisa do Atlético-MG. Ele é o artilheiro do Campeonato Mineiro com sete gols em sete jogos e busca a artilharia da competição pela quarta vez seguida, algo inédito na história do Estadual. O atacante foi decisivo em quatro vitórias, marcando todos os gols da equipe: 1 a 0 sobre Villa Nova e Athletic e 2 a 0 contra Cruzeiro e Tombense – também fez um na vitória por 3 a 0 sobre o Itabirito.

Hulk também marcou na vitória do Atlético-MG por 2 a 0 sobre o Tocantinópolis, em Tocantinópolis (TO), pela primeira fase da Copa do Brasil. Foi a sexta partida consecutiva em que fez gol, sequência interrompida no jogo de sábado (22), contra o Tombense. Curiosamente, o atacante começou o ano com jejum de gols: desde outubro de 2024, foram 14 jogos sem marcar, até o fim de janeiro. Agora, com 122 gols, Hulk é o 12.o. maior artilheiro da história do clube, ao lado de Éder Aleixo.

Outros quatro atacantes do Atlético-MG estão no departamento médico

O departamento médico do Atlético-MG, coincidentemente, cuida de outros atacantes: Júnior Santos (panturrilha direita), Brahian Palacios (coxa esquerda), Cadu (joelho direito) e Caio Maia (joelho direito). O volante Fausto Vera levou pancada no tornozelo esquerdo no treino de sexta-feira (21) e não atuou em Sete Lagoas.