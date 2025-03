Atlético-MG: Adversário na Copa do Brasil tenta chegar a inédita terceira fase

Adversário do Atlético-MG na segunda fase da Copa do Brasil, o Manaus disputa a competição pela sétima vez e nunca chegou à terceira etapa. O confronto único entre as duas equipes será nesta quarta-feira (5), às 19h30, no Mineirão – o Galo ficou com o mando de campo no sorteio. Em caso de empate no tempo normal, o classificado será conhecido na disputa de pênaltis.

Fundado em maio de 2013, o Manaus disputou a Copa do Brasil por seis anos seguidos, de 2018 a 2023 – depois de ficar de fora da edição 2014, a equipe amazonense voltou este ano e, na primeira fase, eliminou o Independência (AC) nos pênaltis, após empate por 1 a 1, em Rio Branco.

Na estreia na Copa do Brasil, em 2018, o Manaus foi eliminado pelo CSA, com empate por 2 a 2 em casa – ainda valia a colocação no Ranking de Clubes da CBF como critério de desempate na primeira fase. No ano seguinte, a equipe do Amazonas também foi desclassificada com empate em casa: 1 a 1 com o Vila Nova (GO).

Em 2020, o Manaus surpreendeu ao eliminar o Coritiba, então na Série A do Brasileiro, na primeira fase com vitória por 1 a 0, em casa. Na segunda fase, no entanto, perdeu para o Brasil (RS) por 1 a 0, em Pelotas. Em 2021, o Manaus goleou o Jaraguá (GO) por 4 a 1, em Nova Iguaçu (RJ) (mando do adversário), e foi derrotado pelo Bahia pelo mesmo placar, em Salvador, pela segunda fase.

Manaus foi eliminado da Copa do Brasil de 2023 pelo São Paulo

Em 2022, num confronto estadual, o Manaus passou pelo São Raimundo na primeira fase, com vitória por 1 a 0. No confronto seguinte, perdeu para o São Paulo por 2 a 0, na capital paulista. Na temporada 2023, a equipe amazonense caiu logo na primeira fase, ao perder para o Camboriú por 1 a 0, em Santa Catarina.

Gustavo Scarpa se recuperou de entorse no tornozelo e enfrenta o Manaus nesta quarta-feira (5) (Foto: Pedro Souza//Atlético-MG)

No futebol amazonense, o Manaus tem se destacado. O time estreou na Primeira Divisão no mesmo ano em que foi fundado e já conquistou seis títulos: 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 e 2024. Este ano, o Gavião do Norte, como é conhecido, também disputará a Série D do Campeonato Brasileiro.