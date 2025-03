Atlético-MG: Scarpa treina e enfrenta o Manaus pela Copa do Brasil

O meia Gustavo Scarpa foi a novidade no treino do Atlético-MG na manhã desta segunda-feira (3) e não será problema para a partida de quarta-feira (5), contra o Manaus, pela segunda fase da Copa do Brasil, no Mineirão, às 19h30. O jogador havia deixado o treino de quinta-feira (27) amparado por companheiros, com dores no tornozelo direito e estava em tratamento desde então.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Os jogadores do Atlético-MG voltaram às atividades nesta segunda-feira (3) depois da folga no domingo de Carnaval. Gustavo Scarpa não participou dos treinos em campo nos últimos dias, fez trabalhos na fisioterapia e agora se mostrou recuperado da entorse no tornozelo direito.

O atacante Hulk, no entanto, continua afastado dos treinos com bola e não terá condições de enfrentar o Manaus – o jogador é dúvida para a primeira partida da final do Campeonato Mineiro, sábado (8), contra o América, às 16h30, no Mineirão.

continua após a publicidade

Destaque da equipe neste início de temporada, com oito gols em nove jogos, Hulk sofreu lesão na coxa direita na vitória do Atlético-MG sobre o Tombense por 2 a 0, na Arena do Jacaré, em 22 de fevereiro, pela semifinal do Campeonato Mineiro. O jogador esteve na Cidade do Galo no domingo (2) de folga para prosseguir com o tratamento.

Hulk levou as filhas Alice (9 anos) e Zaya (2 anos) à Cidade do Galo neste domingo (2) (Reprodução Instagram)

Técnico do Atlético-MG tem opções para o lugar de Hulk

O técnico Cuca tem várias opções para o lugar de Hulk no jogo contra o Manaus. O mais provável é a entrada do atacante Deyverson, formando o ataque com Cuello e Rony. O treinador do Galo também pode optar pela escalação de um jogador de beirada do campo, deslocando Rony para a faixa central do ataque.

continua após a publicidade

➡️Atlético-MG contrata gerente de futebol do Flamengo

Nesse caso, concorrem à vaga de Hulk os meias Rubens e Bernard e o jovem atacante Alisson. Campeão sul-americano Sub-20 com a Seleção Brasileira, na Venezuela, Alisson se reapresentou ao clube na semana passada e ainda não atuou em nenhuma partida com a camisa do Atlético-MG em 2025.