A parada no calendário da CBF graças a Copa do Mundo de Clubes, está chegando. O Brasileirão irá ficar parado por cerca de um mês. O Atlético-MG pretende utilizar esse período para treinar e voltar ainda mais forte para a segunda parte do ano.

Após o empate entre Atlético e Cruzeiro, Cuca comentou sobre essa reta final antes da parada. O treinador pregou que a equipe dará força total neste período, que tem decisões para o clube na Copa do Brasil e na Sul-Americana.

- Não é ansioso, mas ela vai chegar (a parada), daqui a pouco vem. Nós temos mais cinco jogos para terminar bem as três competições da melhor forma possível. Passando pelo Maringá, se Deus quiser, passando pelo Cienciano na nossa chave da Sul-Americana em primeiro, se Deus quiser. E aí, tendo no Brasileiro esses três, quatro jogos que faltam, conseguindo o maior número de pontos possíveis para estar ali entre os seis primeiros.

Reforços?

Outra vantagem que essa pausa irá trazer, é uma janela de transferências no futebol brasileiro. Com isso, o Atlético pode buscar novas peças para reforçar o atual plantel. Cuca, revelou que haverá conversas com a diretoria, mas afirmou que os cartolas atleticanos sabem das necessidades do elenco do Galo.

- E aí vem a parada, aí abre a janela e nós vamos conversar com a diretoria, com o nosso pessoal, para ver o que de melhor a gente pode fazer. Eles entendem as necessidades que a gente tem, tanto quanto eu. Agora a gente tem que entender também as possibilidades que a gente tem, né? Daí foge do treinador.

Dudu, já contratado pelo Atlético, só poderá ser inscrito quando esta janela se abrir. A partir daí, o jogador estará liberado para estrear pelo Galo.

Dudu em treino do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Dívidas

O Atlético divulgou na última sexta-feira (16) o demonstrativo financeiro relativo ao ano de 2024. O Galo alcançou a maior receita bruta da história do clube, mas ainda sim viu a dívida líquida crescer de R$ 1,1 bilhão, para um valor próximo de R$1,4 bilhão.

O Atlético vem sendo acusado de não ter pago parcela de contratação de vários jogadores, eles são: Júnior Santos (Botafogo), Fausto Vera (Corinthians), Deyverson (Cuiabá), Natanael (Coritiba) e Cuello (Athletico-PR). O Galo não comenta sobre esses assuntos e resolve internamente.