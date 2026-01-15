Atlético-MG acerta empréstimo de jovens para equipes da Série B

O Atlético acertou o empréstimo de dois jovens atletas para a sequência da temporada, com o objetivo de dar mais rodagem e experiência aos jogadores. O atacante Caio Maia e o volante Paulo Victor foram cedidos a equipes da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Atlético acertou o empréstimo de dois jovens atletas para a sequência da temporada, com o objetivo de dar mais rodagem e experiência aos jogadores. O atacante Caio Maia e o volante Paulo Victor foram cedidos a equipes da Série B do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Caio Maia integra a equipe do Londrina, enquanto Paulo Victor jogará pelo Avaí. Ambos os empréstimos são válidos até o final da temporada 2026.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Caio Maia pelo Atlético

Caio Maia passou a integrar as categorias de base do Atlético em 2022, após chegar ao clube vindo da Ponte Preta. Em 2024, recebeu sua primeira oportunidade no time profissional do Galo, participando de duas partidas, ambas válidas pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Naquele mesmo ano, quando não era relacionado para a equipe principal, o atacante atuou pelo time sub-20 e teve uma temporada de bom rendimento, com destaque pelo desempenho e regularidade nas competições de base.

Já no início de 2025, durante a pré-temporada do Atlético realizada nos Estados Unidos, Caio Maia sofreu uma grave lesão no joelho, que o afastou dos gramados por quase um ano. O jogador voltou a treinar com bola apenas no fim de novembro, mas desde então ainda não jogou uma partida oficial.

continua após a publicidade

(Foto: Pedro Souza / Atlético)

Paulo Victor pelo Atlético

Paulo Victor chegou ao Atlético em 2022 para integrar as categorias de base do clube. Em 2023, recebeu sua primeira oportunidade no time profissional e disputou quatro partidas. Já em 2024, o jogador ganhou mais espaço no elenco e entrou em campo em 14 jogos ao longo da temporada.

Em 2025, o jovem foi emprestado para o Criciúma. No entanto, também acabou sofrendo uma grave lesão no joelho que o afastou dos gramados por praticamente toda a temporada.