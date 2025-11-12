Sampaoli aponta fator que fez o Atlético-MG sofrer empate no final

Nesta quarta-feira (12), o Atlético empatou em 3 a 3 com o Fortaleza na Arena MRV, em jogo atrasado da 16° rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo sofreu o gol de igualdade nos últimos minutos da partida e Sampaoli comentou o fator que levou a isso.

Tudo encaminhava para mais uma vitória do Atlético no Campeonato Brasileiro, embalando a terceira seguida na competição. No entanto, Deyverson que já havia marcado duas vezes, fez mais um e deixou tudo igual no placar.

"Distrações" do Atlético, diz Sampaoli

Para Sampaoli, as distrações foram os principais inimigos do Atlético na noite desta quarta-feira (12). O treinador ressaltou que os erros foram cruciais para tirarem os três pontos da equipe mineira.

"O time teve um bom volume de ataque, mas teve distrações defensivas que acabaram empatando um jogo em que poderíamos ter ganhado claramente. Tivemos o controle das situações e o volume para ganhar o jogo. Um jogo se perde por distrações. Se não melhoramos isso, o custo pode ser grande. "

Sampaoli reclamou da arbitragem

A partida entre Atlético e Fortaleza contou com uma polêmica de arbitragem no segundo tempo. Aos 22, o juiz foi chamado ao VAR para analisar uma mão no rosto de Ruan em Gastón Avila e após alguns minutos marcou a penalidade.

Sampaoli ficou enlouquecido na beira do gramado e chegou a receber um cartão amarelo por reclamação. Durante coletiva, o treinador também comentou sobre o assunto e disse "Houve uma invenção do árbitro, o pênalti não existiu.

Vai poupar no próximo jogo?

No próximo domingo, o Atlético enfrenta o Bragantino pelo Brasileirão na última partida antes da final da Sul-Americana. Perguntado se irá poupar titulares do Atlético, Sampaoli respondeu assim:

"Vamos avaliar amanhã, como todos estão, e ver qual é a melhor equipe que podemos colocar contra o Bragantino. Eu penso que o melhor treinamento que podemos ter até a final é competindo. Então, se não há nenhum problema físico, nenhum problema de alguma possibilidade de desgaste de algum jogador, colocaremos o melhor. "