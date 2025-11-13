Hulk tem seis participações em gols nos últimos cinco jogos pelo Atlético-MG

Na noite desta quarta-feira (12), Atlético e Fortaleza empataram em 3 a 3 na Arena MRV, em jogo atrasado da 16° rodada do Campeonato Brasileiro. Hulk marcou novamente mas o Galo sofreu o empate nos últimos minutos de jogo.

O atacante voltou a viver uma ótima fase com a camisa alvinegra. Após quebrar o jejum de 15 jogos sem marcar contra o Independiente del Valle na partida de volta das semifinais, Hulk embalou uma ótima sequência, com boas atuações além de participação direta em gols.

Desde então são cinco partidas disputadas pelo super herói atleticano, com quatro gols marcados e duas assistências. O que dá mais de uma participação em gol por jogo, fazendo a torcida atleticana relembrar aquele Hulk de que o fez tornar um dos maiores ídolos da história do clube.

Hulk bem Atlético bem

Um fato é, se Hulk está bem, possivelmente o Atlético também estará bem. Nesses cinco jogos em que Hulk teve sete participações em gols, o Galo esteve invicto. São três vitórias e dois empates.

Hulk comemorando gol que quebrou jejum de 15 jogos sem marcar pelo Atlético contra o Independiente del Valle (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Temporada de Hulk

Com o trunfo diante do Fortaleza, Hulk empatou em gols com a temporada de 2024, a que menos marcou com a camisa do Galo. Em 2025, mesmo tendo vivido momentos de oscilações, o camisa 7 é o artilheiro da equipe com 19 gols.

Além de ser o artilheiro no ano, Hulk bateu uma grande marca individual. Ultrapassou os 500 gols em sua carreira profissional entrando em um seleto grupo. Apenas seis jogadores em atividade tem esses números: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Luís Suarez, Karim Benzema e Hulk.