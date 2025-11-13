Jogadores do Atlético-MG lamentam empate e criticam arbitragem

Nesta quarta-feira, o Atlético empatou em 3 a 3 com o Fortaleza na Arena MRV, em jogo atrasado da 16° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida contou com um lance duvidoso o que gerou polêmica e reclamação dos jogadores do Galo sobre a arbitragem.

Nesta quarta-feira, o Atlético empatou em 3 a 3 com o Fortaleza na Arena MRV, em jogo atrasado da 16° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida contou com um lance duvidoso o que gerou polêmica e reclamação dos jogadores do Galo sobre a arbitragem.

continua após a publicidade

Quando o cronômetro marcava 19 minutos da segunda etapa, o árbitro foi chamado pelo VAR para checar uma disputa entre os zagueiros Ruan e Gastón Ávila. Enquanto disputavam a bola no ar, o defensor do Atlético-MG acabou acertando o cotovelo no rosto do adversário e foi penalizado com um cartão amarelo.

A marcação gerou revolta de alguns jogadores e do técnico Sampaoli que também recebeu amarelo mas por reclamação. Após a partida alguns jogadores comentaram sobre o lance e também lamentaram o empate sofrido no final da partida.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Desatenção do Atlético

Éverson apontou a desatenção como o principal fator do empate sofrido.

"A gente voltou desatento pro segundo tempo, daí colocamos a equipe do Fortaleza no jogo. Estávamos desatentos sem um grau de concentração necessária pro momento e a gente acabou tomando o gol de empate."

Além disso ainda comentou sobre o lance duvidoso marcado pela arbitragem contra o Atlético.

"O Ruan sobe mais alto do que o adversário, na frente, aí o adversário vem atrás dele, e acaba batendo o braço. Quando o VAR chamou até achei que ele não fosse dar o pênalti devido a demora, e mesmo com a marcação, não sei se conseguiram convencer ele "

continua após a publicidade

Éverson lamenta gol sofrido pelo Atlético (Foto: Paulo Ti /Gazeta Press)<br>

Falta de critério da arbitragem

Hulk lamentou o empate do Atlético e comentou sobre a falta de critério da arbitragem brasileira.

"Infelizmente não foi o resultado que queríamos, mas assim, segue para que a gente possa aprender e errar menos a nível coletivo. Tomamos um gol num pênalti que já eu já vi ser marcado e também já vi não ser, infelizmente a gente não segue um critério aqui.