Atlético Mineiro

AO VIVO: Atlético-MG apresenta reforços da temporada, assista

Jogadores concederão entrevista coletiva à partir das 15h, acompanhe ao vivo

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 19/01/2026
14:00
Atlético anuncia oficialmente os reforços da temporada (Foto: Pedro Souza / Atlético)
imagem cameraAtlético apresenta reforços para a temporada (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Nesta segunda-feira (19), o Atlético apresenta oficialmente os reforços para a temporada. Os jogadores concederão entrevista coletiva a partir das 15h, na Arena MRV, e o Lance! acompanha todos os detalhes.
Nesta segunda-feira (19), o Atlético apresenta oficialmente os reforços para a temporada. Os jogadores concederão entrevista coletiva a partir das 15h, na Arena MRV, e o Lance! acompanha todos os detalhes.

Alan Minda, Ângelo Preciado, Maycon, Renan Lodi e Victor Hugo falam pela primeira vez como jogadores do Galo. Confira:

Alan Minda

O Atlético oficializou na última quarta-feira (14) a contratação do atacante equatoriano Alan Minda, de 22 anos. O jogador estava no Cercle Brugge, da Bélgica, e firmou contrato com o clube mineiro por cinco anos. Minda é um atacante de beirada que se destaca pela velocidade, explosão e habilidade no um contra um. –

Ângelo Preciado

O lateral-direito Preciado, foi oficializado pelo Galo na última sexta-feira (16). O jogador de 27 anos estava no Sparta Praga, da República Tcheca e assinou contrato por quatro temporadas com o clube mineiro.

Maycon

O Atlético anunciou oficialmente, na última terça-feira (13), a contratação do volante Maycon. O jogador de 28 anos que estava no Corinthians mas pertencia ao Shakhtar assinou contrato por três temporadas com o clube mineiro.

Renan Lodi

Lodi foi o primeiro reforço do Galo para a temporada 2026. O Atlético anunciou oficialmente no dia 24 de Dezembro o acordo para a contratação do lateral-esquerdo Renan Lodi. O jogador assinou contrato de cinco anos com o clube mineiro.

Victor Hugo

O Atlético anunciou oficialmente neste domingo (18) o volante Victor Hugo. O jogador pertencia ao Flamengo mas atuou na última temporada emprestado ao Santos. O atleta de 21 assinou contrato válido por cinco temporadas.

Bandeirinha de escanteio do Atlético na Arena MRV (Foto: Daniela Veiga / Atlético)
(Foto: Daniela Veiga / Atlético)

