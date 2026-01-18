Sampaoli aponta o que faltou para o Atlético-MG vencer a Tombense: confira

O Atlético ficou apenas no empate com a Tombense neste domingo e segue sem vencer no Campeonato Mineiro. A equipe soma três empates nas três primeiras rodadas da competição. Após a partida, o técnico Sampaoli analisou o resultado e apontou o que faltou para o time conquistar a primeira vitória no Estadual.

– Acho que faltou contundência, faltou paciência para finalizar jogadas, mas estamos começando. Fizemos uma preparação bastante dura com o grupo que jogamos hoje. Tínhamos a ilusão de que podíamos fazer um bom jogo. Podíamos ter aberto o jogo no primeiro tempo. Acho que nos custou pela falta de contundência da parte ofensiva – afirmou o treinador

O treinador também afirmou que esse problema ofensivo do Atlético não é novidade, já existe desde o último ano e que deve ser solucionado com rapidez:

– Hoje não acho que faltaram respostas criativas para definir o jogo. Com esse mesmo volume, não ter a possibilidade de ganhar este jogo é o que mais me preocupa. Mas vamos continuar trabalhando e tentar continuar melhorando – disse Sampaoli.

Sampaoli em Atlético x Tombense (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Contratações e mercado do Atlético

Sobre o mercado do Galo e as carências do elenco Sampaoli afirmou que há necessidade de reforços e abriu o jogo sobre atletas que estão no radar atleticano.

Perguntado sobre Lucas Assadi o treinador falou sobre a situação do negócio:

– Lucas é um jogador que nós monitoramos. O clube está tentando ver se há possibilidade de trazer ele ou não. O mercado está aberto e estamos sempre esperando, o mais importante é que estamos trazendo soluções para o time – disse o treinador

Outra questionamento foi sobre o sistema defensivo e a contratação de um zagueiro. Diante disso, Sampaoli analisou as opções e falou sobre a necessidade de contratação:

– Com a lesão do Lyanco e do Román, só temos um zagueiro direito. Está dentro das nossas petições diante da situação momentânea que o time vive – afirmou Sampaoli