Atlético-MG anuncia oficialmente o volante Victor Hugo
Jogador assina contrato de cinco anos com o Galo
O Atlético anunciou oficialmente neste domingo (18) o volante Victor Hugo. O jogador pertencia ao Flamengo mas atuou na última temporada emprestado ao Santos. O atleta de 21 assinou contrato válido por cinco temporadas.
A contratação de Victor Hugo foi um pedido do técnico Jorge Sampaoli, que trabalhou com o jogador no Flamengo, em 2023. Sob o comando do treinador argentino, o volante viveu seu melhor momento no clube carioca, sendo apontado à época como uma das principais promessas da equipe.
O meio-campista chegou a Belo Horizonte no último domingo (11), em horário próximo ao da partida contra o Betim. Diferentemente do que vinha ocorrendo nas outras chegadas de reforços, o desembarque foi discreto e sem a presença da imprensa. Durante a semana passou por exames médicos até assinar oficialmente com o Galo.
Carreira de Victor Hugo, novo jogador do Atlético
Victor Hugo foi revelado pelo Flamengo e rapidamente se destacou como uma grande promessa do clube carioca. Ele estreou no profissional em 2022 e teve boas atuações, especialmente sob o comando do técnico Jorge Sampaoli, em 2023.
Posteriormente, foi emprestado ao Göztepe, da Turquia, mas não conseguiu sequência de jogos e retornou ao Flamengo. De volta ao Rubro-Negro, também não encontrou espaço sob o comando de Felipe Luís e acabou sendo novamente emprestado, desta vez ao Santos, onde atuou na segunda metade de 2025, participando de apenas 9 partidas.
