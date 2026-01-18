Hulk projeta temporada e fala sobre permanência no Atlético-MG
Camisa 7 fez sua primeira partida em 2026
Neste domingo (18) Atlético e Tombense empataram em 0 a 0 na Arena MRV, em jogo válido pela 3° rodada do Campeonato Mineiro. Na saída de campo, Hulk lamentou o empate, projetou a temporada do Galo e falou sobre sua permanência no clube mineiro.
– Primeiramente lamentar não ter conseguido a vitória. Nosso objetivo são os três pontos, duas semanas intensas que tivemos, muito trabalho, muito trabalho físico. A gente vai entrar durante os jogos agora, tentar ganhar esse ritmo o mais rápido possível para poder jogar de acordo com o que a gente treina e o que o Sampaoli pede – disse o atacante.
Hulk também falou sobre sua permanência no Atlético que até poucos dias atrás era tratada como indefinida mas se resolver e o jogador fica no clube mineiro:
– Quanto a minha permanência sempre deixei claro que estou sempre focado para dar o meu melhor, espero que o 2026 seja um ano vitorioso para a gente aqui e que a gente possa ganhar coisas grandes esse ano – afirmou o camisa 7.
Para finalizar, Hulk falou sobre a chegada de reforços e projetou o ano do Galo:
– Já demos um boas-vindas internamente para nossos jogadores que chegaram, para nos ajudar com certeza, para nos ajudar muito. O projeto é coisas grandes, como já te falei. Tem um lado positivo, é que o Sampaoli já conhece todo mundo, tivemos tempo para trabalhar essa semana. A parte física acredito que está todo mundo bem, é natural que tenham muitos erros no primeiro jogo, mas o mais importante é continuar trabalhando para evoluir – finalizou Hulk
