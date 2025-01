AO VIVO – Acompanhe a primeira entrevista de Cuca no Atlético-MG

No clube desde a semana passada, o técnico Cuca concede nesta segunda-feira (13) a primeira entrevista coletiva como treinador do Atlético-MG. Trata-se da apresentação oficial, que marca o início da quarta passagem como técnico do clube mineiro.

Cuca chega para substituir o argentino Gabriel Milito e tentar recuperar a autoestima do torcedor do Atlético-MG, que viveu um 2024 de muitas expectativas, mas que acabou terminando em duas grandes frustrações (as derrotas nas finais da Copa do Brasil e da Libertadores) e uma angústia — o quase rebaixamento no Brasileirão, evitado apenas na última rodada.

Antes de falar com a imprensa nesta segunda-feira, Cuca comandou um treino aberto à imprensa na Cidade do Galo, o CT do clube. O elenco principal do Atlético-MG trabalha no local desde a quarta-feira (9), com foco principalmente em atividades físicas e exames médicos.

No Atlético-MG, Cuca começa com mais saídas do que chegadas

Até o momento, o Atlético-MG negociou oito atletas, sendo que a baixa mais importante foi a do atacante Paulinho, que se transferiu para o Palmeiras. Em contrapartida, o clube mineiro trouxe dois atletas: Gabriel Menino e Patrick, ambos envolvidos na negociação com o clube paulista.

As mudanças no elenco acendem o alerta na equipe. Em entrevista a Galo TV, o atacante Hulk, capitão da equipe, falou sobre a movimentação dos adversários e pediu reforços à diretoria.

Enquanto as contratações não chegam, Cuca trabalha com o que tem à disposição no Atlético-MG. Ele comanda mais um treino em Belo Horizonte nesta terça-feira (14). No dia seguinte, o clube viaja para os Estados Unidos, onde concluirá a pré-temporada.