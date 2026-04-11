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Atlético-MG quita dívida com o Palestino por Iván Román: entenda

Com o pagamento, Galo se livrou de um possível transfer ban

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 11/04/2026
19:28
Román pelo Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
imagem cameraIván Román (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético-MG quitou a dívida com o Palestino, do Chile, referente à contratação do zagueiro Iván Román. O jovem chegou ao clube em fevereiro de 2025.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético quitou a dívida com o Palestino, do Chile, referente à contratação do zagueiro Iván Román. O jovem chegou ao clube em fevereiro de 2025.

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O valor pago foi de aproximadamente 1,6 milhão de dólares (cerca de R$ 8 milhões), encerrando o risco de o clube mineiro sofrer um transfer ban, punição que impediria a inscrição de novos jogadores.

O pagamento foi realizado após o Atlético ser condenado pela FIFA, em fevereiro, a quitar a pendência no prazo de até 45 dias. Com a regularização, o clube evita sanções e mantém sua capacidade de atuar normalmente no mercado de transferências.

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Román no Atlético

Iván Román chegou ao Atlético cercado de expectativa e tratado como uma promessa para o sistema defensivo. No entanto, o zagueiro chileno ainda não conseguiu ter sequência no clube mineiro.

Embora tenha sido titular em algumas oportunidades, Román teve poucas chances entre os 11 iniciais. Em 2025, disputou 16 partidas com a camisa alvinegra e, nesta temporada, entrou em campo apenas cinco vezes.

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Atualmente, o jovem defensor segue como opção no banco de reservas e busca conquistar mais espaço e regularidade no elenco atleticano.

Ivan Roman e Kaio Jorge discutiram durante toda a partida (Foto: Gilson Lobo / AGIF)

Ivan Roman e Kaio Jorge (Foto: Gilson Lobo / AGIF)

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