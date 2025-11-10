Programação semanal do Atlético-MG: jogo atrasado e outro antecipado

Em semana de data Fifa, na qual a maioria dos times tem agenda de jogos vazia, o Atlético tem dois compromissos pelo Campeonato Brasileiro. Cumpre uma partida atrasada e outro jogo adiantado devido a decisão da Sul-Americana.

Em semana de data Fifa, na qual a maioria dos times tem agenda de jogos vazia, o Atlético tem dois compromissos pelo Campeonato Brasileiro. Cumpre uma partida atrasada e outro jogo adiantado devido a decisão da Sul-Americana.

continua após a publicidade

O Galo tem semana cheia e importante para as pretensões no Brasileirão. Sampaoli traçou após o último jogo, um novo objetivo dentro da competição: Buscar vaga na Libertadores. Isso que antes era tratado como distante, se colocou como possibilidade, mesmo que difícil de alcançar, devido aos últimos resultados positivos da equipe.

O Atlético vem de uma invencibilidade de quatro partidas, são três vitórias e um empate nesse tempo. Ganhou do Ceará e Bahia em casa, do Sport fora em uma virada incrível, marcando quatro gols em 15 minutos; e arrancou um empate contra o Inter, jogando com atleta a menos durante praticamente todos os 90 minutos.

continua após a publicidade

Atlético na virada incrível contra o Sport (Foto: Pedro Souza / Atlético)

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Programação semanal do Atlético

Confira a agenda semanal do Atlético:

Segunda-feira (10/11) - Treino às 10h

Terça-feira (11/11) - Treino às 10h

Quarta-feira (12/11) - Atlético x Fortaleza às 20h30 na Arena MRV (jogo atrasado 16° rodada)

Quinta-feira (13/11) - Treino às 10h30

Sexta-feira (14/11) - Treino às 10h

Sábado (15/11) - Treino às 10h / Viagem para Bragança Paulista às 16h

Domingo (16/11) - Red Bull Bragantino x Atlético às 19h no Estádio Cícero Souza (jogo adiantado 37° rodada / Retorno à Belo Horizonte após a partida)

Situação do Atlético no Brasileirão

A sequencia positiva, mudou o rumo do Campeonato Brasileiro para o Atlético. O foco que antes era fugir do rebaixamento, mudou para tentar uma vaga na Libertadores 2026, sem depender da Sul-Americana, em que caso o Galo vença já garante sua presença na competição mais importante do continente.

continua após a publicidade

O alvinegro ocupa a 9° colocação com 43 pontos e um jogo a menos em relação aos concorrentes diretos à vaga na Liberta. São oito pontos atrás do Fluminense, primeiro da zona de classificação para o torneio continental.



