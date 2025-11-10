Programação semanal do Atlético-MG: jogo atrasado e outro antecipado
Semana cheia para o Galo, com dois compromissos pelo Brasileirão
Em semana de data Fifa, na qual a maioria dos times tem agenda de jogos vazia, o Atlético tem dois compromissos pelo Campeonato Brasileiro. Cumpre uma partida atrasada e outro jogo adiantado devido a decisão da Sul-Americana.
O Galo tem semana cheia e importante para as pretensões no Brasileirão. Sampaoli traçou após o último jogo, um novo objetivo dentro da competição: Buscar vaga na Libertadores. Isso que antes era tratado como distante, se colocou como possibilidade, mesmo que difícil de alcançar, devido aos últimos resultados positivos da equipe.
O Atlético vem de uma invencibilidade de quatro partidas, são três vitórias e um empate nesse tempo. Ganhou do Ceará e Bahia em casa, do Sport fora em uma virada incrível, marcando quatro gols em 15 minutos; e arrancou um empate contra o Inter, jogando com atleta a menos durante praticamente todos os 90 minutos.
Programação semanal do Atlético
Confira a agenda semanal do Atlético:
Segunda-feira (10/11) - Treino às 10h
Terça-feira (11/11) - Treino às 10h
Quarta-feira (12/11) - Atlético x Fortaleza às 20h30 na Arena MRV (jogo atrasado 16° rodada)
Quinta-feira (13/11) - Treino às 10h30
Sexta-feira (14/11) - Treino às 10h
Sábado (15/11) - Treino às 10h / Viagem para Bragança Paulista às 16h
Domingo (16/11) - Red Bull Bragantino x Atlético às 19h no Estádio Cícero Souza (jogo adiantado 37° rodada / Retorno à Belo Horizonte após a partida)
Situação do Atlético no Brasileirão
A sequencia positiva, mudou o rumo do Campeonato Brasileiro para o Atlético. O foco que antes era fugir do rebaixamento, mudou para tentar uma vaga na Libertadores 2026, sem depender da Sul-Americana, em que caso o Galo vença já garante sua presença na competição mais importante do continente.
O alvinegro ocupa a 9° colocação com 43 pontos e um jogo a menos em relação aos concorrentes diretos à vaga na Liberta. São oito pontos atrás do Fluminense, primeiro da zona de classificação para o torneio continental.
